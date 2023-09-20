Всероссийская акция «Литературный диктант» пройдет в Тюмени на семи площадках

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23 сентября в Тюмени состоится акция «Литературный диктант», в которой могут принять участие все желающие жители города. Единственный критерий — нужно быть старше 14 лет. Мероприятие проходит ежегодно не только в России, но и за ее пределами: в Белоруссии, Сирии, и Камбодже.
Диктант состоит из 20 вопросов, посвященных русской литературе разных веков. Подготовиться к акции можно на сайте мероприятия, где размещены викторины и статьи об авторах и их произведениях. Участники и победители Диктанта получат сертификаты и дипломы.
В этом году в Тюмени мероприятие будет проходить на семи площадках в разное время. В 12:00 — в библиотеке №2, в 13:00 — в библиотеке №6, также в 13:00 — в Информационно-библиотечном центре для молодежи на улице Червишевский тракт, в 15:00 — в библиотеке №7, в 16:00 — в Центральной городской библиотеке и в библиотеке №4, а в 17:00 — в Литературно-краеведческом центре.
Узнать подробнее о мероприятии можно в библиотеках, где проводится Диктант.