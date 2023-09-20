Всероссийская акция «Литературный диктант» пройдет в Тюмени на семи площадках

В этом году в Тюмени мероприятие будет проходить на семи площадках в разное время. В 12:00 — в библиотеке №2, в 13:00 — в библиотеке №6, также в 13:00 — в Информационно-библиотечном центре для молодежи на улице Червишевский тракт, в 15:00 — в библиотеке №7, в 16:00 — в Центральной городской библиотеке и в библиотеке №4, а в 17:00 — в Литературно-краеведческом центре.