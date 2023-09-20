Внедрение больших языковых моделей существенно повышает эффективность бизнеса

Андрей Белевцев в своём выступлении рассказал о том, какие современные технологические разработки могут быть использованы для развития энергетического и других секторов экономики. В первую очередь это эффективное использование возможностей отечественных платформенных облачных решений и внедрение больших языковых моделей. По его мнению, у нашей страны есть уникальная возможность собрать решения нового поколения на принципиально ином технологическом стеке, тем самым создав прочный фундамент для дальнейшего роста. И Сбер уже сейчас готов предложить рынку собственные решения и сервисы.