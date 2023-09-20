В Тюменской области завершена самая масштабная модернизация топливного терминала

Также был построен расширенный резервуарный парк, благодаря чему объем ежегодной перевалки нефтепродуктов увеличен в два раза — до 600 тысяч тонн. Автоматизированный терминал может обслуживать до 90 бензовозов ежедневно и способен принять почти половину необходимого региону топлива, обеспечив непрерывные поставки розничным сетям АЗС и мелкооптовым клиентам.