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Posted 20 сентября, 13:12

Published 20 сентября, 13:12

Modified Сегодня, 15:13

Updated Сегодня, 15:13

В Тюменской области завершена самая масштабная модернизация топливного терминала

В Тюменской области завершена самая масштабная модернизация топливного терминала

20 сентября 2023, 13:12
Фото: nashgorod.ru
Модернизированный топливный терминал «Туринский» открылся в Тюменской области в рамках Промышленно-энергетичнского форума TNF-2023. На мероприятии присутствовали зампредседателя правительства РФ Александр Новак, глава региона Александр Моор и гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков.
Фото: пресс-служба губернатора ТО

Терминал принадлежит нефтегазовому предприятию, которое вложила в его модернизацию свыше 5,3 миллиарда рублей. Значительная часть средств ушал на закупку высокотехнологичного оборудования российского производства и внедрение передовых технологий для защиты природы и производственной безопасности, а также современная цифровая система мониторинга качества моторного топлива на всех логистических этапах.

Также был построен расширенный резервуарный парк, благодаря чему объем ежегодной перевалки нефтепродуктов увеличен в два раза — до 600 тысяч тонн. Автоматизированный терминал может обслуживать до 90 бензовозов ежедневно и способен принять почти половину необходимого региону топлива, обеспечив непрерывные поставки розничным сетям АЗС и мелкооптовым клиентам.

Александр Новак отметил, что компания занимает ведущее место по внедрению отечественных инновационных технологий в добыче и переработке нефти, строительстве современных АЗС.

В свою очередь Александр Моор подчеркнул, что ввод в строй современного топливного терминала имеет большое значение для региона.

«Появление такого объекта означает стабильную и постоянную обеспеченность топливом для бесперебойной работы промышленных и транспортных предприятий региона», — пояснил губернатор.

Напомним, дочерние компании «Газпром нефти» стали первыми участницами тюменского нефтегазового кластера, основанного в 2021 году, чтобы противостоять санкциям и развивать импортозамещение. Учредителями ассоциации стали правительство Тюменской области и ЯНАО. На сегодня кластер объединяет уже более 110 предприятий страны.

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