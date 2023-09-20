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Updated Сегодня, 09:10

В Тюмени на товары для взрослых наблюдается устойчивый спрос.

В Тюменской области резко подорожали товары для взрослых

20 сентября 2023, 09:07
Фото: 1MI
В Тюмени на товары для взрослых наблюдается устойчивый спрос.
С сентября 2021 года товары для взрослых в регионе подорожали на 62,07%. Средняя цена на средства контрацепции сейчас составляет 232 рубля на фоне позапрошлогодних 143 рублей.

По данным ресурса Продажи.рф, цены на презервативы в Тюменской области подскочили в 2022 году, тогда их цена поднялась со 143 рублей до 206. Тренд на подорожание сохранился и на сентябрь 2023 года, стоимость товара достигла 232 рублей. Так с 2021 по 2022 году цена выросла на 43,77%, а с 2022 по 2023 — на 12,73%.

Заметнее всего удорожание на товарах марки «Гороскоп любви», стоимость увеличилась на 57,35%. Значительный скачок наблюдается и в продукции «VIZIT» — стоимость контрацептивов этой фирмы поднялась на 49,75%. Также подорожали товары «Durex» и «Contex», на 49,70% и 47,48% соответственно.

Отметим, что в этом году Тюменская область вошла в число регионов с наиболее высоким уровнем рождаемости. Гинеколог Ирина Верещагина считает, что рост цен на средства контрацепции напрямую сказывается на росте незапланированных беременностей.

«Все чаще пациентки стали говорить, что отказались от презервативов из-за их высокой стоимости. так пары переходят на, так называемый, прерванный половой акт, пытаясь себя защитить от нежелательной беременности. Однако тот метод очень сомнительно работает, в предсеменной жидкости также содержатся сперматозоиды и высок риск забеременеть. Использовать такой метод также не рекомендуется из-за высокого риска передачи ЗППП», — объясняет гинеколог.
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменки чаще всего идут на аборт по экономическим причинам. Усредненный портрет женщины, желающей сделать аборт в Тюмени выглядит так.

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