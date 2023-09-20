В Тюменской области резко подорожали товары для взрослых

По данным ресурса Продажи.рф, цены на презервативы в Тюменской области подскочили в 2022 году, тогда их цена поднялась со 143 рублей до 206. Тренд на подорожание сохранился и на сентябрь 2023 года, стоимость товара достигла 232 рублей. Так с 2021 по 2022 году цена выросла на 43,77%, а с 2022 по 2023 — на 12,73%.