В Тюмени серьезный дефицит разнорабочих, монтажников, кладовщиков и автослесарей

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
На сайтах по поиску вакансий сотни объявлений для желающих работать в бюджетной сфере. В Тюмени не хватает врачей, медсестёр, поваров, преподавателей.
Рабочим строителям наниматели предлагают зарплаты от 40 до 80 тысяч рублей в месяц. Разнорабочие могут рассчитывать на 35 — 50 тысяч рублей, на данный момент открыто более 400 подобных вакансий в Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что регистрируемая безработица в Тюменской области сократилась до 0,37%. В целом, на одну вакансию приходится 3,7 резюме, при норме от 5 до 8. Эксперты полагают, что кадровый дефицит связан с ухудшением демографической обстановки.