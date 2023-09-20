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Modified Сегодня, 17:18

Updated Сегодня, 17:18

Рабочий на стройке

В Тюмени серьезный дефицит разнорабочих, монтажников, кладовщиков и автослесарей

20 сентября 2023, 17:18
Фото: 1MI
Рабочий на стройке
В областной столице отмечается дефицит рабочих рук. Резко выросло число вакансий для курьеров, разнорабочих, монтажников, кладовщиков, автослесарей.

На сайтах по поиску вакансий сотни объявлений для желающих работать в бюджетной сфере. В Тюмени не хватает врачей, медсестёр, поваров, преподавателей.

Рабочим строителям наниматели предлагают зарплаты от 40 до 80 тысяч рублей в месяц. Разнорабочие могут рассчитывать на 35 — 50 тысяч рублей, на данный момент открыто более 400 подобных вакансий в Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщал, что регистрируемая безработица в Тюменской области сократилась до 0,37%. В целом, на одну вакансию приходится 3,7 резюме, при норме от 5 до 8. Эксперты полагают, что кадровый дефицит связан с ухудшением демографической обстановки.

#Александр Мязин
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