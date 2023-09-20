В Тюмени компания женщины-изобретателя производит лучшие фильтры для очистки воды

Татьяна собрала лучших инженеров для решения этой задачи. Вопросами очистки воды занимались специалисты из Германии, Казахстана и Белоруссии. Ее мечта — спасти планету от реагентов, попадающих в реки и моря со сточными водами. Решения команды Леонгард уже признавали лучшими в своей сфере в Сколково. На данный момент тюменские фильтры используются предприятиями «Алроса», «Норникель», «Сибур». Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов Тюменской области решило отправить Татьяну на всероссийский этап отбора.