В Тюмени компания женщины-изобретателя производит лучшие фильтры для очистки воды

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Диплом в номинации «Женской лиги ВОИР» вручался впервые. По данным издания NEFT, Татьяна, она уже долгое время занимается технологиями очистки воды. В тюменской компании прежде всего применяют безреагентные методы. По данным изобретательницы, их вода достаточно чистая. Схожий эффект можно достигнуть и при применении специальных реагентов.
Татьяна собрала лучших инженеров для решения этой задачи. Вопросами очистки воды занимались специалисты из Германии, Казахстана и Белоруссии. Ее мечта — спасти планету от реагентов, попадающих в реки и моря со сточными водами. Решения команды Леонгард уже признавали лучшими в своей сфере в Сколково. На данный момент тюменские фильтры используются предприятиями «Алроса», «Норникель», «Сибур». Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов Тюменской области решило отправить Татьяну на всероссийский этап отбора.