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Updated Сегодня, 05:09

На торгах стоимость автомобилей гораздо ниже

В этом году тюменцы при покупке автомобилей на торгах экономят около 75%

20 сентября 2023, 05:07
Фото: 1MI
На торгах стоимость автомобилей гораздо ниже
Тюменцы часто покупают автомобили на торгах. В 2023 году им удается экономить в среднем 1.3 миллиона рублей.

В этом году сумма, которую тюменцы экономят при покупке автомобилей на банкротных торгах, достигла колоссального значения. Эксперт Владимир Яковлев в диалоге с «РБК Тюмень» утверждает, что людям удается сэкономить до 75 процентов. По его словам, на торгах стоимость авто остается низкой, несмотря на постоянный рост цен на транспорт.

Эксперт сообщил, что в 2023 году средняя стоимость автомобилей на торгах составила около 438 тысяч рублей, в то время как средняя стоимость по рынку — 1.7 миллиона рублей. Получается, что тюменцы экономят около 1.3 миллиона рублей, то есть 75 процентов.

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Однако, предупреждает Яковлев, при покупке машины на торгах нужно учитывать ее состояние и год выпуска. Разница в стоимости автомобилей на торгах и на рынке объясняется тем, что с молотка обычно продается транспорт 2008–2014 годов выпуска.

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#Общество#Экономика#Транспорт#Тюменская область#Деньги#Автомобили#Торги#Аукцион#Любовь Селезнева
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