В этом году тюменцы при покупке автомобилей на торгах экономят около 75%

Эксперт сообщил, что в 2023 году средняя стоимость автомобилей на торгах составила около 438 тысяч рублей, в то время как средняя стоимость по рынку — 1.7 миллиона рублей. Получается, что тюменцы экономят около 1.3 миллиона рублей, то есть 75 процентов.