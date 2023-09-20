В этом году тюменцы при покупке автомобилей на торгах экономят около 75%

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
В этом году сумма, которую тюменцы экономят при покупке автомобилей на банкротных торгах, достигла колоссального значения. Эксперт Владимир Яковлев в диалоге с «РБК Тюмень» утверждает, что людям удается сэкономить до 75 процентов. По его словам, на торгах стоимость авто остается низкой, несмотря на постоянный рост цен на транспорт.
Эксперт сообщил, что в 2023 году средняя стоимость автомобилей на торгах составила около 438 тысяч рублей, в то время как средняя стоимость по рынку — 1.7 миллиона рублей. Получается, что тюменцы экономят около 1.3 миллиона рублей, то есть 75 процентов.
Однако, предупреждает Яковлев, при покупке машины на торгах нужно учитывать ее состояние и год выпуска. Разница в стоимости автомобилей на торгах и на рынке объясняется тем, что с молотка обычно продается транспорт 2008–2014 годов выпуска.