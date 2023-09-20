Участок трассы Екатеринбург — Тюмень закроют для проезда авто

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
Ограничения связаны с проведением работ на путепроводе через железную дорогу. Пути объезда организуют в Пышме — по улицам Кирова, Ленина, Некрасова и дороге регионального значения Пышма — Чупино, Яр — Куяровское.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени проезд по улице Ленина откроют только в конце октября. Сроки запуска движения по реконструированной улице городские власти сдвинули на два месяца. Изначально Ленина планировали открыть к 1 сентября.