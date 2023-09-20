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Участок трассы Екатеринбург — Тюмень закроют для проезда авто

Участок трассы Екатеринбург — Тюмень закроют для проезда авто

20 сентября 2023, 04:16
Фото: Уралуправтодор
В Тюмени перекроют участок федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень. В среду с 13:00 до 14:00 временно будет закрыт для проезда транспортных средств участок автодороги через Пышму, 176-й километр.

Ограничения связаны с проведением работ на путепроводе через железную дорогу. Пути объезда организуют в Пышме — по улицам Кирова, Ленина, Некрасова и дороге регионального значения Пышма — Чупино, Яр — Куяровское.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени проезд по улице Ленина откроют только в конце октября. Сроки запуска движения по реконструированной улице городские власти сдвинули на два месяца. Изначально Ленина планировали открыть к 1 сентября.

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