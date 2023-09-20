Тюменский водитель автобуса высадил плачущую школьницу

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
В Тюмени водитель маршрутки высадил школьницу после того, как у нее не прошла оплата по транспортной карте. Девочка не смогла дозвониться маме и заплакала. По словам председателя комитета по социальной политике Тюменской Облдумы Ольги Швецовой, по данному факту будет проведена проверка.
«Напомню, в 2021 году в России принят закон, инициированный „Единой Россией“, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет, которые не оплатили проезд. Он призван обеспечить безопасность детей, находящихся в автобусе без сопровождения взрослых», — сообщила Швецова.
Также председатель заверила, что возьмет этот вопрос под свой контроль, а запрос в МКУ «Тюменьгортранс» уже отправлен.