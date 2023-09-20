Тюменский водитель автобуса высадил плачущую школьницу

В Тюмени водитель маршрутки высадил школьницу после того, как у нее не прошла оплата по транспортной карте. Девочка не смогла дозвониться маме и заплакала. По словам председателя комитета по социальной политике Тюменской Облдумы Ольги Швецовой, по данному факту будет проведена проверка.