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Тюменский водитель автобуса высадил плачущую школьницу

Тюменский водитель автобуса высадил плачущую школьницу

20 сентября 2023, 10:14
Фото: Яна Бешевая / 1MI
В России запрещено высаживать из общественного транспорта детей, не оплативших проезд. Водитель тюменской маршрутки закрыл глаза на закон.
Сюжет
Дети

В Тюмени водитель маршрутки высадил школьницу после того, как у нее не прошла оплата по транспортной карте. Девочка не смогла дозвониться маме и заплакала. По словам председателя комитета по социальной политике Тюменской Облдумы Ольги Швецовой, по данному факту будет проведена проверка.

«Напомню, в 2021 году в России принят закон, инициированный „Единой Россией“, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет, которые не оплатили проезд. Он призван обеспечить безопасность детей, находящихся в автобусе без сопровождения взрослых», — сообщила Швецова.

Также председатель заверила, что возьмет этот вопрос под свой контроль, а запрос в МКУ «Тюменьгортранс» уже отправлен.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Дети#Школьники#Автобусы#Новости тюмени#Тюменцы#Любовь Селезнева
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