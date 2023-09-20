Тюменские автодороги защитят от террористов

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
Modified Сегодня, 04:46
Updated Сегодня, 04:46
Информация о поиске подрядчика опубликована на портале Госзакупки. В документах указано, что подрядчик должен будет в период с 1 октября 2023 года по декабрь 2024 года вести работы по техническому обслуживанию и поддержанию постоянной круглосуточной работоспособности инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности (ИТСОТБ) на участках путепроводов.
В том числе контролировать работу техсистемы оповещения, видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации и т. д. Стоимость всех расходных материалов включена в цену контракта.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на модернизацию системы оповещения в этом году потратят более 50 миллионов рублей. Работы по обновлению громкоговорителей и устройств запуска сирен завершат до конца ноября этого года.