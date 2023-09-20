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В Тюмени ищут подрядчика для антитеррористической охраны путепроводов

Тюменские автодороги защитят от террористов

20 сентября 2023, 04:44
Фото: ГУС ТО

В Тюмени ищут подрядчика для антитеррористической охраны путепроводов

Тюменские власти потратят более 10,6 миллионов рублей на оплату услуг компании, которая возьмет под защиту от террористических угроз путепроводы на Московском, Ирбитском, и Старотобольском трактах.

Информация о поиске подрядчика опубликована на портале Госзакупки. В документах указано, что подрядчик должен будет в период с 1 октября 2023 года по декабрь 2024 года вести работы по техническому обслуживанию и поддержанию постоянной круглосуточной работоспособности инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности (ИТСОТБ) на участках путепроводов.

В том числе контролировать работу техсистемы оповещения, видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации и т. д. Стоимость всех расходных материалов включена в цену контракта.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на модернизацию системы оповещения в этом году потратят более 50 миллионов рублей. Работы по обновлению громкоговорителей и устройств запуска сирен завершат до конца ноября этого года.

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