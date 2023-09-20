Тюменские автодороги защитят от террористов

Информация о поиске подрядчика опубликована на портале Госзакупки. В документах указано, что подрядчик должен будет в период с 1 октября 2023 года по декабрь 2024 года вести работы по техническому обслуживанию и поддержанию постоянной круглосуточной работоспособности инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности (ИТСОТБ) на участках путепроводов.