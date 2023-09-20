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Спортсменки соревновались в гонке на дистанции 15 километров

Тюменка одержала победу на Чемпионате России по летнему биатлону

20 сентября 2023, 04:26
Фото: ЦСП72 - Центр спортивной подготовки
Спортсменки соревновались в гонке на дистанции 15 километров
Вчера был последний день Чемпионата России по летнему биатлону. Тюменка Виктория Сливко показала лучший результат.
Сюжет
Биатлон

Вчера завершился Чемпионат России по летнему биатлону, который проводился на базе Областного центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» с 16 по 19 сентября.

Золото завоевала тюменка Виктория Сливко: она пробежала дистанцию в 15 километров за 48 минут и 25.3 секунды, допустив лишь один промах.

Серебро забрала Ирина Казакевич, представлявшая Свердловскую область. Она промахнулась трижды и отстала от Сливко на 12.5 секунды.

Почетная бронза у Наталии Шевченко, которая также представляла сборную Свердловской области. Ее результат — 2 промаха и отставание от победительницы на 15.1 секунды.

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«Несмотря на тяжелые погодные условия — ветер и дождь, Вика быстрее всех пришла к финишу. Опередила двух соперниц по сборной Ирину Казакевич и Наталию Шевченко. Поздравляю Викторию и тренерский штаб с заслуженным золотом! Как всегда, болеем за красивый спорт», — прокомментировал победу тюменки Виктории Сливко в своем Телеграм-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

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#Спорт#Тюменская область#Тюменцы#Биатлон#Чемпионат России#Летний биатлон#Любовь Селезнева
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