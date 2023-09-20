Тюменка одержала победу на Чемпионате России по летнему биатлону

«Несмотря на тяжелые погодные условия — ветер и дождь, Вика быстрее всех пришла к финишу. Опередила двух соперниц по сборной Ирину Казакевич и Наталию Шевченко. Поздравляю Викторию и тренерский штаб с заслуженным золотом! Как всегда, болеем за красивый спорт», — прокомментировал победу тюменки Виктории Сливко в своем Телеграм-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.