Тюменка одержала победу на Чемпионате России по летнему биатлону

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
Вчера завершился Чемпионат России по летнему биатлону, который проводился на базе Областного центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» с 16 по 19 сентября.
Золото завоевала тюменка Виктория Сливко: она пробежала дистанцию в 15 километров за 48 минут и 25.3 секунды, допустив лишь один промах.
Серебро забрала Ирина Казакевич, представлявшая Свердловскую область. Она промахнулась трижды и отстала от Сливко на 12.5 секунды.
Почетная бронза у Наталии Шевченко, которая также представляла сборную Свердловской области. Ее результат — 2 промаха и отставание от победительницы на 15.1 секунды.
«Несмотря на тяжелые погодные условия — ветер и дождь, Вика быстрее всех пришла к финишу. Опередила двух соперниц по сборной Ирину Казакевич и Наталию Шевченко. Поздравляю Викторию и тренерский штаб с заслуженным золотом! Как всегда, болеем за красивый спорт», — прокомментировал победу тюменки Виктории Сливко в своем Телеграм-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.