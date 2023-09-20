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Здание ОКБ №2 в Тюмени

Тюменец самостоятельно лечил остеохондроз, пока у него гнил спинной мозг

20 сентября 2023, 10:51
Фото: 1MI
Здание ОКБ №2 в Тюмени
Тюменец долгое время лечился сам. Боли в пояснице усиливались, оказалось, что они вызваны не остеохондрозом, а другой болезнью — спинальным эпидуральным абсцессом. Там накапливался гной.

85-летний житель Ишима прошел обследование на МРТ, дедушку направили на лечение в Тюмени.

«Точный диагноз удалось поставить врачам Областной больницы № 4. Медики определили, что у пожилого пациента спинальный эпидуральный абсцесс», — рассказали в представители депздрава.

Пациента госпитализировали в ОКБ №2, ему провели срочную операцию. Врачи отмечают, что гнойное воспаление возникает в спинномозговом пространстве и может ощущаться как остеохондроз.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в больницах областной вводят масочный режим. СИЗ рекомендуют надевать пациентам в поликлиниках 5, 12 и 17.

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