Тюменец самостоятельно лечил остеохондроз, пока у него гнил спинной мозг

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
85-летний житель Ишима прошел обследование на МРТ, дедушку направили на лечение в Тюмени.
«Точный диагноз удалось поставить врачам Областной больницы № 4. Медики определили, что у пожилого пациента спинальный эпидуральный абсцесс», — рассказали в представители депздрава.
Пациента госпитализировали в ОКБ №2, ему провели срочную операцию. Врачи отмечают, что гнойное воспаление возникает в спинномозговом пространстве и может ощущаться как остеохондроз.
Ранее «Наш город» сообщал, что в больницах областной вводят масочный режим. СИЗ рекомендуют надевать пациентам в поликлиниках 5, 12 и 17.