Стреляли в людей, но только штраф за браконьерство: суд пожалел тюменского депутата

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Павел Шалагинов, Владимир Агиенко и Михаил Захаров в ночь на 2 сентября 2021 года, не имея разрешений на охоту, выслеживали диких животных. Всё произошло вблизи деревни Криволукская Ялуторовского района.
«Согласно распределению ролей, один из них управлял автомобилем Toyota, двигаясь на небольшой скорости с выключенными фарами, двое других — расположились на внешней конструкции задней части кузова автомобиля и при помощи тепловизионного монокуляра и прицела ночного видения обнаружили в кустах силуэт, который приняли за лося», — сообщили в пресс-службе тюменских судов.
Оружие было у Агиенко. Он прицелился и выстрелил по замеченному силуэту. В результате инцидента тюменец ранил находившихся в это время в лесу граждан Х. и Г. Здоровью одного из них причинен вред средней тяжести, сообщили в прокуратуре Тюменской области.
Между тем суд отказал в возбуждении дела по факту ранения тюменцев, сославшись на незначительные травмы потепрпевших. В судебном заседании подсудимые вину не признали. В доход государства изъят лишь внедорожник Toyota и огнестрельное оружие с оптическим прицелом ночного видения.
Суд, учитывая все доказательства по делу, лишил Владимира Агиенко свободы на 3 года, условно. При обыске у него нашли боеприпасы. Он должен заплатить штраф в размере 800 000 рублей.
Столько же должен экс-депутат Павел Шалагинов. Ему запрещено охотиться 2 года.
Михаил Захаров заплатит в доход государства 500 000 рублей. Ему также запрещено заниматься деятельностью, связанной с осуществлением охоты, на срок 2 года.