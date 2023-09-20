Стреляли в людей, но только штраф за браконьерство: суд пожалел тюменского депутата

Оружие было у Агиенко. Он прицелился и выстрелил по замеченному силуэту. В результате инцидента тюменец ранил находившихся в это время в лесу граждан Х. и Г. Здоровью одного из них причинен вред средней тяжести, сообщили в прокуратуре Тюменской области.