Стало известно, когда тепло придет в жилые дома Тюмени

Системы теплоснабжения в Тюмени будут регулироваться ещё неделю. Все вопросы теплоснабжения в жилых домах должны быть решены к моменту, когда в городе температура воздуха станет отрицательной. Синоптики ждут похолодания на следующей неделе. Особое внимание уделено ремонту объектов электроснабжения в 20 СНТ около Тюмени.