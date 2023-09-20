Стало известно, когда тепло придет в жилые дома Тюмени

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Теплосети и котельные уже готовы к отопительному сезону.
«От управляющих организаций в городскую комиссию поступили документы о готовности к зимнему периоду 3728 многоквартирных домов (более 99%)», — сообщил Руслан Кухарук в своём Telegram-канале.
Системы теплоснабжения в Тюмени будут регулироваться ещё неделю. Все вопросы теплоснабжения в жилых домах должны быть решены к моменту, когда в городе температура воздуха станет отрицательной. Синоптики ждут похолодания на следующей неделе. Особое внимание уделено ремонту объектов электроснабжения в 20 СНТ около Тюмени.