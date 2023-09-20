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Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

Отопление в домах

Стало известно, когда тепло придет в жилые дома Тюмени

20 сентября 2023, 10:16
Фото: 1MI
Отопление в домах
В домах областной столицы с 21 сентября появится тепло. Об этом сообщил глава администрации города Руслан Кухарук.

Теплосети и котельные уже готовы к отопительному сезону.

«От управляющих организаций в городскую комиссию поступили документы о готовности к зимнему периоду 3728 многоквартирных домов (более 99%)», — сообщил Руслан Кухарук в своём Telegram-канале.

Системы теплоснабжения в Тюмени будут регулироваться ещё неделю. Все вопросы теплоснабжения в жилых домах должны быть решены к моменту, когда в городе температура воздуха станет отрицательной. Синоптики ждут похолодания на следующей неделе. Особое внимание уделено ремонту объектов электроснабжения в 20 СНТ около Тюмени.

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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Отопление
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