Сразу шесть тюменских студентов прошли в финал проекта «Флагманы образования»

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:50
Шесть студентов тюменских вузов попали в финал всероссийского проекта «Флагманы образования». Конкурс нацелен на поиск и поддержку талантливых учащихся колледжей и высших учебных заведений, которые в будущем планируют стать педагогами.
В этом году заявку на участие в конкурсе подавали 34 385 человек, из которых в финал прошли только 299. Тюменскую область представят Никита Борисов и Анастасия Милусь из Тюменского индустриального университета, Мария Рямова, Мария Шуляк и Светлана Якуничева из Тюменского государственного университета, а также Кристина Алешина из Ишимского педагогического института имени П. П. Ершова.
В ноябре им предстоит пройти индивидуальные и командные этапы. В программе их ждут дискуссионные площадки, круглые столы с экспертами в сфере образования, творческие и профессиональные мастерские и многое другое.
У участников проекта есть уникальная возможность показать себя, повысить квалификацию и войти в кадровый резерв российской системы образования.