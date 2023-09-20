Сразу шесть тюменских студентов прошли в финал проекта «Флагманы образования»

В этом году заявку на участие в конкурсе подавали 34 385 человек, из которых в финал прошли только 299. Тюменскую область представят Никита Борисов и Анастасия Милусь из Тюменского индустриального университета, Мария Рямова, Мария Шуляк и Светлана Якуничева из Тюменского государственного университета, а также Кристина Алешина из Ишимского педагогического института имени П. П. Ершова.