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Updated Сегодня, 06:50

В финале встретятся 299 студентов со всей России

Сразу шесть тюменских студентов прошли в финал проекта «Флагманы образования»

20 сентября 2023, 06:48
Фото: Екатерина Коломиец / 1MI
В финале встретятся 299 студентов со всей России
Шесть студентов из Тюменской области прошли строгий конкурсный отбор. Теперь им предстоит показать себя в финале.
Сюжет
Конкурс

Шесть студентов тюменских вузов попали в финал всероссийского проекта «Флагманы образования». Конкурс нацелен на поиск и поддержку талантливых учащихся колледжей и высших учебных заведений, которые в будущем планируют стать педагогами.

В этом году заявку на участие в конкурсе подавали 34 385 человек, из которых в финал прошли только 299. Тюменскую область представят Никита Борисов и Анастасия Милусь из Тюменского индустриального университета, Мария Рямова, Мария Шуляк и Светлана Якуничева из Тюменского государственного университета, а также Кристина Алешина из Ишимского педагогического института имени П. П. Ершова.

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В ноябре им предстоит пройти индивидуальные и командные этапы. В программе их ждут дискуссионные площадки, круглые столы с экспертами в сфере образования, творческие и профессиональные мастерские и многое другое.

У участников проекта есть уникальная возможность показать себя, повысить квалификацию и войти в кадровый резерв российской системы образования.

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#Общество#Тюменская область#Образование#Студенты#Конкурс#Тюменцы#Любовь Селезнева
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