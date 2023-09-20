Россиянам рассказали, на что следует обратить внимание при выборе натурального меда

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Как пишет NEWS.ru, эксперт также советует потребителям обращать внимание на маркировку фасованного меда.
Мед различают по виду растений, на которых пчелы собирали нектар. Дружинин подчеркивает, что гречишный мед — темный и прозрачный, донниковый — густой и светлый, акациевый — жидкий и светлый.
Что касается внешнего вида продукта, то качественный мед характеризует высокая вязкость — он наматывается на ложку и стекает струей без разрывов, образовывая горку на поверхности.
Меду свойственно засахаривание, устранить которое впоследствии можно, подержав банку с полезным лакомством в горячей воде некоторое время. С июля до середины октября происходит процесс засахаривания меда. Стоит иметь в виду, что если летом в продаже находится засахаренный мед, то это прошлогодний продукт.