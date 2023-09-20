Россиянам рассказали, на что следует обратить внимание при выборе натурального меда

Меду свойственно засахаривание, устранить которое впоследствии можно, подержав банку с полезным лакомством в горячей воде некоторое время. С июля до середины октября происходит процесс засахаривания меда. Стоит иметь в виду, что если летом в продаже находится засахаренный мед, то это прошлогодний продукт.