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Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

Россиянам рассказали, на что следует обратить внимание при выборе натурального меда

Россиянам рассказали, на что следует обратить внимание при выборе натурального меда

20 сентября 2023, 13:51
Специалист лаборатории Центра оценки качества зерна Денис Дружинин рассказал NEWS.ru, как безошибочно определять натуральность меда в магазинах, на рынках и ярмарках. Он отметил, что такой продукт отличается вязкостью, он может немного раздражать слизистую рта и создавать ощущение пощипывания.

Как пишет NEWS.ru, эксперт также советует потребителям обращать внимание на маркировку фасованного меда.

Мед различают по виду растений, на которых пчелы собирали нектар. Дружинин подчеркивает, что гречишный мед — темный и прозрачный, донниковый — густой и светлый, акациевый — жидкий и светлый.

Что касается внешнего вида продукта, то качественный мед характеризует высокая вязкость — он наматывается на ложку и стекает струей без разрывов, образовывая горку на поверхности.

Меду свойственно засахаривание, устранить которое впоследствии можно, подержав банку с полезным лакомством в горячей воде некоторое время. С июля до середины октября происходит процесс засахаривания меда. Стоит иметь в виду, что если летом в продаже находится засахаренный мед, то это прошлогодний продукт.

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