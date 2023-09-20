Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 20 сентября

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Updated Сегодня, 01:12
В Тюмени в среду ожидается ясная, но прохладная погода. Утром термометры покажут +5…+7, скорость северо-западного ветра составит 4 м/с. Максимальная дневная температура воздуха составит +13…+15, скорость ветра 7-8 м/с. В вечерние и ночные часы ожидается +7…+8, западный ветер с переходом на юго-западный 6-7 м/с.
УФ-индекс 3 балла, геомагнитная активность от 2 до 4. Восход в 6:18, закат в 18:44, продолжительность дня 12 часов 26 минут.
В Тобольске среда, 20 сентября, ожидается солнечной. Утром температура воздуха составит +3…+6, скорость северо-западного ветра до 3 м/с. В дневные часы термометры покажут +13…+14, в вечернее время и ночью +5…+7. Днем ожидается усиление ветра до 6-7 м/с, вечером северо-западный ветер сменит направление на западное и юго-западное и будет дуть со скоростью до 3-5 м/с.
УФ-индекс 3 балла, геомагнитная активность от 2 до 4. Восход в 6:07, закат в 18:33, продолжительность дня 12 часов 26 минут.
В Ялуторовске 20 сентября день будет солнечным, осадки маловероятны. Утром ожидается +6…+7, северо-западный ветер до 5 м/с. К полудню потеплеет до +13…+15, северо-западный ветер с переходом на западный будет дуть со скоростью 6-7 м/с. В вечернее и ночное время термометры покажут +5…+9, скорость северо-западного ветра с переходом на юго-западный составит 3-6 м/с.
УФ-индекс 3 балла, геомагнитная активность от 2 до 4. Восход в 6:15, закат в 18:40, продолжительность дня 12 часов 25 минут.
В Заводоуковске в среду, 20 сентября, вероятны кратковременные дожди в утренние часы. Днем ожидается солнечная погода. Утром термометры покажут +6…+7, к полудню воздух прогреется до +13…+15, будет дуть северо-западный ветер с переходом на западный со скоростью 4-8 м/с. В темное время суток температура воздуха составит +5…+9, скорость северо-западного ветра с переходом на южный 3-7 м/с.
УФ-индекс 3 балла, геомагнитная активность от 2 до 4. Восход в 6:14, закат в 18:39, продолжительность дня 12 часов 25 минут.
В Ишиме утро среды начнется с дождя, при этом температура воздуха составит +6…+7, скорость северо-западного ветра 2-4 м/с.
К полудню выглянет солнце и потеплеет до +17…+15, будет дуть северный ветер со скоростью до 7-8 м/с. В темное время суток термометры покажут +4…+7, ожидается штиль.
УФ-индекс 3 балла, геомагнитная активность от 2 до 4. Восход в 6:03, закат в 18:27, продолжительность дня 12 часов 24 минуты.