Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 20 сентября

В Ялуторовске 20 сентября день будет солнечным, осадки маловероятны. Утром ожидается +6…+7, северо-западный ветер до 5 м/с. К полудню потеплеет до +13…+15, северо-западный ветер с переходом на западный будет дуть со скоростью 6-7 м/с. В вечернее и ночное время термометры покажут +5…+9, скорость северо-западного ветра с переходом на юго-западный составит 3-6 м/с.