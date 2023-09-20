Поездка в автобусе обернулась для тюменки химическим ожогом ягодиц

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
Modified Сегодня, 03:39
Updated Сегодня, 03:39
Обычная поездка в автобусе обернулась для тюменки ожогом ягодиц. Об этом пострадавшая рассказала «URA.RU».
Как рассказывает пострадавшая, она ехала утром 17 сентября на работу. Выйдя на остановке, она ощутила, что брюки в районе ягодиц намокли и почувствовала боль. Теперь брюки в дырах, а на коже появился ожог. Сменную одежду ей привезла дочь. Девушка решила не обращаться ни в больницу, ни в полицию. Лечится она дома.
Выяснилось, что такое происходит не впервые: в начале сентября произошла аналогичная ситуация с другой жительницей Тюмени, которую пришлось госпитализировать. Комментировать произошедшее организация, обслуживающая маршруты, отказалась.