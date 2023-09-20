Поездка в автобусе обернулась для тюменки химическим ожогом ягодиц

Как рассказывает пострадавшая, она ехала утром 17 сентября на работу. Выйдя на остановке, она ощутила, что брюки в районе ягодиц намокли и почувствовала боль. Теперь брюки в дырах, а на коже появился ожог. Сменную одежду ей привезла дочь. Девушка решила не обращаться ни в больницу, ни в полицию. Лечится она дома.