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Девушка лечится дома

Поездка в автобусе обернулась для тюменки химическим ожогом ягодиц

20 сентября 2023, 03:37
Фото: Азамат Нухов / 1MI
Девушка лечится дома
Жительница Тюмени получила ожог после поездки в автобусе. Этот случай уже не первый.
Сюжет
Автобус

Обычная поездка в автобусе обернулась для тюменки ожогом ягодиц. Об этом пострадавшая рассказала «URA.RU».

Как рассказывает пострадавшая, она ехала утром 17 сентября на работу. Выйдя на остановке, она ощутила, что брюки в районе ягодиц намокли и почувствовала боль. Теперь брюки в дырах, а на коже появился ожог. Сменную одежду ей привезла дочь. Девушка решила не обращаться ни в больницу, ни в полицию. Лечится она дома.

Выяснилось, что такое происходит не впервые: в начале сентября произошла аналогичная ситуация с другой жительницей Тюмени, которую пришлось госпитализировать. Комментировать произошедшее организация, обслуживающая маршруты, отказалась.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Транспорт#Автобус#Тюменцы#Любовь Селезнева
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