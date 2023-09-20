Подконтрольная тюменским властям компания закупает внедорожники

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
В опубликованных документах указано, что легковые автомобили должны удовлетворять требованиям ГОСТ, ТУ, иметь отметку об уплате утилизационного сбора и должен быть новым, выпуска не ранее 2023 года.
В требованиях к авто отмечено, что тип кузова должен быть либо внедорожник, либо кроссовер. Цвет — или белый, или серый, или серебристый, или черный, шины — не менее R20, мощность двигателя не менее 238 л. с. Должны иметься гидроусилитель или электроусилитель руля, коробка-автомат, камера заднего вида, подогрев сидений, трехсезонный климат-контроль, мультимедийная система, система вызова экстренных оперативных служб Эро-глонасс и т. д.
Заявки на участие в закупке от потенциальных поставщиков будут принимать до 25 сентября 2023 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшем году ТОДЭП объявляло о покупке двух авто. Тогда на приобретение новых машин планировали потратить около 11 миллионов рублей.