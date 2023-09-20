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Подконтрольная тюменскому правительству организация закупает два внедорожника

Подконтрольная тюменским властям компания закупает внедорожники

20 сентября 2023, 05:16
Фото: 1MI

Подконтрольная тюменскому правительству организация закупает два внедорожника

Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятия объявило о закупке двух автомобилей общей стоимостью 9 миллионов 259 тысяч рублей. Соответствующая закупка размещена на сайте Госзакупок.

В опубликованных документах указано, что легковые автомобили должны удовлетворять требованиям ГОСТ, ТУ, иметь отметку об уплате утилизационного сбора и должен быть новым, выпуска не ранее 2023 года.

В требованиях к авто отмечено, что тип кузова должен быть либо внедорожник, либо кроссовер. Цвет — или белый, или серый, или серебристый, или черный, шины — не менее R20, мощность двигателя не менее 238 л. с. Должны иметься гидроусилитель или электроусилитель руля, коробка-автомат, камера заднего вида, подогрев сидений, трехсезонный климат-контроль, мультимедийная система, система вызова экстренных оперативных служб Эро-глонасс и т. д.

Заявки на участие в закупке от потенциальных поставщиков будут принимать до 25 сентября 2023 года.

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Ранее «Наш Город» писал, что в минувшем году ТОДЭП объявляло о покупке двух авто. Тогда на приобретение новых машин планировали потратить около 11 миллионов рублей.

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