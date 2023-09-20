Подконтрольная тюменским властям компания закупает внедорожники

В требованиях к авто отмечено, что тип кузова должен быть либо внедорожник, либо кроссовер. Цвет — или белый, или серый, или серебристый, или черный, шины — не менее R20, мощность двигателя не менее 238 л. с. Должны иметься гидроусилитель или электроусилитель руля, коробка-автомат, камера заднего вида, подогрев сидений, трехсезонный климат-контроль, мультимедийная система, система вызова экстренных оперативных служб Эро-глонасс и т. д.