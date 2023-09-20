Автопарк тюменской скорой помощи стал больше на несколько автомобилей

Posted 20 сентября, 13:59
Published 20 сентября, 13:59
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Одна из новинок, которую уже по достоинству оценили тюменские медики — уникальный аппарат из трех разделяемых модулей — дефибриллятора с кардиостимулятором, монитора для контроля жизненных функций, электрокардиографа с пульсоксиметром.
Также в новых каретах скорой помощи есть аппарат для непрямого массажа сердца. Главные плюсы: нет ограничения по массе пациента и ширине грудной клетки; реанимацию проводит как взрослым, так и детям с 8 лет. Еще он хорош тем, что закрепить его можно к щиту с любой стороны, самая важная его часть — выдвижной рукав, который осуществляет компрессии на грудину.
«Душа радуется! Я очень довольна новой поставкой: в автомобиле есть все, что нужно для идеальной работы врачей и фельдшеров. Предусмотрено все до мелочей: к примеру, спинальные щиты, без которых мы уже не мыслим свою работу, крепятся под каталкой, не занимая никакого лишнего места», — с радостью отметила главный врач Станции скорой медицинской помощи Лидия Остроумова.
В работе хозяйский подход: на выезды к пациентам выходят только новые автомобили, а машины со сроком эксплуатации до 7 лет отправляются в резерв. В целом по области всего 19% транспорта со сроком более 5 лет, для сравнения, по Уральскому федеральному округу — это 30%.
«Автопарк тюменской скорой обновляется регулярно. „Газели Next“ получаем в третий раз, первый — в 2020 году, и они отлично себя зарекомендовали: конструкция передней подвески дает мягкость хода, а это сильно влияет на комфорт при транспортировке пациентов с дачных участков и из труднодоступных мест. Большой салон автомобиля вмещает много медицинской техники, оснащен автономной отопительной системой и кондиционерами», — рассказал начальник транспортного отдела Станции скорой медицинской помощи Сергей Тупик.
По словам специалиста, автомобиль оборудован камерами заднего вида, навигационным оборудованием, а на выезжающей подножке установлена дополнительная подсветка. Задние двери открываются в двух положениях: на 90 и 180 градусов. Бортовые магнитные уловители надежно их фиксируют, предотвращая случайное закрытие при эвакуации пациента.
По статистике, ежесуточно бригады оказывают помощь 500 и более пациентам. Все новые машины в ближайшее время выйдут на линию и будут спешить на помощь людям.