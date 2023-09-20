Автопарк тюменской скорой помощи стал больше на несколько автомобилей

Также в новых каретах скорой помощи есть аппарат для непрямого массажа сердца. Главные плюсы: нет ограничения по массе пациента и ширине грудной клетки; реанимацию проводит как взрослым, так и детям с 8 лет. Еще он хорош тем, что закрепить его можно к щиту с любой стороны, самая важная его часть — выдвижной рукав, который осуществляет компрессии на грудину.