Новый сервис тюменской службы занятости одобрили 85% опрошенных клиентов

Posted 20 сентября, 11:52
Published 20 сентября, 11:52
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
На сервисе можно найти советы и рекомендации психологов, которые помогут соискателям повысить уверенность в своих навыках, преодолеть волнение и подготовиться к собеседованию. Они могут без ограничения по времени дистанционно изучать информационные материалы, а затем тут же пройти итоговое тестирование, которое покажет уровень готовности к предстоящему разговору с работодателем.
Сервис размещен на интерактивном портале департамента труда и занятости населения Тюменской области и доступен всем желающим.
Напомним, Тюменская область стала одним из 19 регионов Российской Федерации, которые вошли в проект пилотной апробации цифровых сервисов при поддержке федерального центра. Сервис «Как пройти собеседование» апробируется с целью выработки оптимального подхода в оказании помощи соискателям при подготовке к собеседованию с работодателем.
Сервис будет полезен не только безработным гражданам, но и тем, кто желает сменить свое место работы, а также выпускникам учебных заведений, которые в настоящее время активно занимаются поиском первого рабочего места. Воспользоваться им может любой желающий в удобное для него время.