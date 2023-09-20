Новый сервис тюменской службы занятости одобрили 85% опрошенных клиентов

На сервисе можно найти советы и рекомендации психологов, которые помогут соискателям повысить уверенность в своих навыках, преодолеть волнение и подготовиться к собеседованию. Они могут без ограничения по времени дистанционно изучать информационные материалы, а затем тут же пройти итоговое тестирование, которое покажет уровень готовности к предстоящему разговору с работодателем.