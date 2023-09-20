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Posted 20 сентября, 11:52

Published 20 сентября, 11:52

Modified Сегодня, 15:39

Updated Сегодня, 15:39

Новый сервис тюменской службы занятости одобрили 85% опрошенных клиентов

Новый сервис тюменской службы занятости одобрили 85% опрошенных клиентов

20 сентября 2023, 11:52
Фото: 1MI
Всего три недели назад в Тюменской области начал работать новый пилотный проект для безработных. Это онлайн-сервис «Как пройти собеседование», который пришелся по душе его первым пользователям. По итогам опроса, 85% человек нашли сервис полезным для себя, сообщает дептруда региона.

На сервисе можно найти советы и рекомендации психологов, которые помогут соискателям повысить уверенность в своих навыках, преодолеть волнение и подготовиться к собеседованию. Они могут без ограничения по времени дистанционно изучать информационные материалы, а затем тут же пройти итоговое тестирование, которое покажет уровень готовности к предстоящему разговору с работодателем.

Сервис размещен на интерактивном портале департамента труда и занятости населения Тюменской области и доступен всем желающим.

Напомним, Тюменская область стала одним из 19 регионов Российской Федерации, которые вошли в проект пилотной апробации цифровых сервисов при поддержке федерального центра. Сервис «Как пройти собеседование» апробируется с целью выработки оптимального подхода в оказании помощи соискателям при подготовке к собеседованию с работодателем.

Сервис будет полезен не только безработным гражданам, но и тем, кто желает сменить свое место работы, а также выпускникам учебных заведений, которые в настоящее время активно занимаются поиском первого рабочего места. Воспользоваться им может любой желающий в удобное для него время.

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