Компании с женщинами в штате на 70% чаще выходят на новые рынки

Экономика Российской Федерации по-прежнему нуждается в активном привлечении женского потенциала, особенно в периоды кризиса, когда этот спрос только возрастает. Этой важной проблеме будет уделено особое внимание на предстоящем саммите FWD. Woman Summit, запланированном на 29 сентября в Москве при поддержке Forbes Woman. Мероприятие представит обширные возможности для обсуждения социальных и карьерных вопросов, а также предложит различные инициативы, направленные на поддержку женщин от Москвы до Владивостока.