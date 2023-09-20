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Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Компании с женщинами в штате на 70% чаще выходят на новые рынки

Компании с женщинами в штате на 70% чаще выходят на новые рынки

20 сентября 2023, 14:25
Фото: Midjourney
Ряд исследований показывает, что компании, придерживающиеся принципов разнообразия (diversity), показывают финансовые результаты, на 35% превышающие показатели других предприятий.

Также они на 70% чаще выходят на новые рынки. Поэтому вопросы гендерного равенства и поддержки женщин остаются актуальными, несмотря на мировые катаклизмы и глобальную турбулентность в экономике и политике.

Издание 56orb.ru сообщает, что, по данным Всемирного экономического форума, компании, которые формируют разнообразные управленческие команды, увеличивают доходы на 19% благодаря инновациям. При этом для женщин все еще недоступными остаются многие виды профессий, например за последние два десятилетия число женщин-программистов выросло всего на 2 процента.

Экономика Российской Федерации по-прежнему нуждается в активном привлечении женского потенциала, особенно в периоды кризиса, когда этот спрос только возрастает. Этой важной проблеме будет уделено особое внимание на предстоящем саммите FWD. Woman Summit, запланированном на 29 сентября в Москве при поддержке Forbes Woman. Мероприятие представит обширные возможности для обсуждения социальных и карьерных вопросов, а также предложит различные инициативы, направленные на поддержку женщин от Москвы до Владивостока.

В качестве спикеров на саммите выступят владелец и глава агрохолдинга «Лазаревское» в Туле Кристина Романовская, акционер авиакомпании S7 из Новосибирска Татьяна Филева, предприниматель и основатель сети отелей и ресторанов в Тамбове WeFamilyGroup Марина Старчикова.

Правила и стратегии корпораций будут широко обсуждаться в ходе отдельной дискуссии, в которой примут участие представители компаний с офисами по всей Российской Федерации, включая Наталью Грознову, заместителя генерального директора по экономике и финансам группы «Самолет», Елену Свирину, вице-президента — финансового директора группы компаний «Дело», и многих других экспертов.

Также в саммите примут участие представители самых различных профессий, в том числе космонавт-испытатель отряда Центра подготовки космонавтов Анна Кикина, актриса театра и кино, участвующая в голливудских проектах, Софья Лебедева, основатель проекта «От Ба» Дарья Леднева и основатель женской футбольной школы в Дагестане Эльмира Ибрагимова.

В интернете будут транслироваться некоторые сессии саммита. В качестве информационного партнера мероприятия выступает медиахолдинг 1MI. Подробная информация представлена на сайте форума.

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