Из-за аварий Тюмень встала в 8-бальных пробках

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
В городе произошло сразу шесть дорожных происшествий.
«На Федюнинского около кольца Мельникайте в аварию попали „Лада“ КИА и „Рено“. Тут собирается пробка», — сообщил «Нашему городу» таксист Алексей П.
По данным 2ГИС, две аварии создали крупную пробку в 2,5 километра на перекрёстке улиц Алебашевской и Дружбы.
Ранее «Наш город» сообщал, что во вторник сломанный автомобиль парализовал движение на Объездной дороге Тюмени. Всё произошло на съезде с Московского тракта на Объездную дорогу.