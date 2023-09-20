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Пробки в Тюмени

Из-за аварий Тюмень встала в 8-бальных пробках

20 сентября 2023, 13:49
Фото: 1MI
Пробки в Тюмени
В областной столице фиксируются крупные пробки в заречной части города и на Объездной дороге.

В городе произошло сразу шесть дорожных происшествий.

«На Федюнинского около кольца Мельникайте в аварию попали „Лада“ КИА и „Рено“. Тут собирается пробка», — сообщил «Нашему городу» таксист Алексей П.

По данным 2ГИС, две аварии создали крупную пробку в 2,5 километра на перекрёстке улиц Алебашевской и Дружбы.

Ранее «Наш город» сообщал, что во вторник сломанный автомобиль парализовал движение на Объездной дороге Тюмени. Всё произошло на съезде с Московского тракта на Объездную дорогу.

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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Безопасность на дорогах
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