Где можно сделать прививку от гриппа в Тюмени в 2023 году?

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Updated Сегодня, 11:39
Кому и когда можно сделать прививку от гриппа в Тюмени, какие вакцины можно поставить бесплатно и чем опасен новый эпидемический сезон — выясняем вместе с медицинскими специалистами.
На российском рынке в настоящий момент представлено более 15 различных вакцин от гриппа, которые различаются не только составом, но и уровнем защиты и способом введения.
В Тюмени бесплатно будут прививать вакциной «Совигрипп» взрослых и препаратом «Ультрикс Квадри» и «Гриппол плюс» для детей. Всего в Тюменскую область поступило на данный момент более 500 тыс. доз вакцин.
Все препараты разработаны в соответствии с рекомендациями ВОЗ и вводятся внутримышечно.
В настоящее время в мире циркулируют штаммы вируса гриппа, которые уже вызывали пандемию в 2009–2010 годах. Они являются одними из опаснейших разновидностей инфекций, поскольку могут спровоцировать тяжелое течение заболевания и даже развитие вирусной пневмонии.
Именно два таких штамма вируса гриппа А (H3N2) и А (H1N1) были рекомендованы ВОЗ для включения в состав вакцин для эпидсезона 2023/2024. Кроме этого, в вакцины включен штамм вируса типа В, который также широко распространен в мире.
В состав трехкомпонентной вакцины «Совигрипп» включены три инактивированных штамма (два типа А и один типа В). А вакцина «Ультрикс Квадри» является четырехкомпонентной, то есть содержит инактивированные штаммы гриппа B (Yamagata, Victoria), а также вирусы А (H3N2), А (H1N1).
Отечественные вакцины предотвращают порядка 60% случаев заражения гриппом у взрослых людей от 18 до 64 лет. Однако, чтобы организм выработал достаточное количество антител для защиты организма от вируса, должно пройти не менее 10-14 дней.
Поэтому прививаться от гриппа нужно до начала сезона респираторных заболеваний. Но слишком рано вакцинироваться тоже не нужно — если сделаете прививку летом, то к сезону заражения ее эффект существенно снизится.
Иммунолог Николай Крючков:
«На ноябрь прививку лучше не оставлять, поскольку иммунитету нужно три-четыре недели на „активизацию“. Сезон гриппа начинается не сейчас: а примерно в ноябре–декабре, с пиком в последний месяц года, перерывом на праздники, и новым пиком в феврале. Оптимальным вариантом будет вакцинация в сентябре–октябре, позже — смысла значительно меньше».
Осложнениям и последствиям вирусных инфекций наиболее подвержены маленькие дети, беременные женщины, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями. Этим категориям населения нужно прививаться от гриппа в первую очередь.
Но даже у взрослых и здоровых людей заболевание может вызывать серьезные легочные осложнения: бронхит или сбои в работе нервной системы, пневмонию и сердечно-сосудистые проблемы. Поэтому вакцинироваться нужно всем гражданам, чтобы оградить и себя и окружающих от заражения и распространения инфекции.
В Тюмени сделать прививку от гриппа может любой желающий, записавшись на прием в поликлинику либо в пункте мобильной вакцинации.
О прививочной кампании против гриппа рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области:
«Согласно Национальному календарю прививок, обязательной вакцинации подлежат дети от 6 месяцев, школьники, студенты, беременные женщины (начиная со второго триместра), призывники, люди старше 60 лет, работники сферы образования, транспорта, коммунальщики, сотрудники предприятий и учреждений, которые по роду деятельности контактируют с большим количеством людей».
Малыши наиболее уязвимы и подвержены инфекции. Особенно те, кто посещает детсады и другие многолюдные места, — в скученном коллективе вероятность заразиться гораздо выше.
Поэтому с началом прививочной кампании в детских садах организуется вакцинация детей от гриппа. Малышей прививают бесплатно, но медработник образовательного учреждения должен получить письменное согласие родителей на прививку.
Как защитить детсадовского малыша от заболевания:
Педиатры советуют подержать ребенка дома после прививки несколько дней. Это снизит вероятность заразиться заболеванием, когда иммунитет малыша будет еще ослаблен.
«Для детей вакцина от гриппа одна из самых безопасных в календаре. За время ее применения не было выявлено ни одного серьезного осложнения, что нельзя сказать о самом заболевании», — считает врач-педиатр Ольга Текутьева.
Учащиеся 1-11-х классов подлежат вакцинации от гриппа в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Это связано с тем, что школьники, постоянно находясь в большом коллективе, заражают друг друга. И если даже для ребенка болезнь пройдет без последствий, то для членов его семьи это может быть небезопасно.
В Тюменской области в 2023 году планируется вакцинировать почти 280 тысяч детей, в том числе порядка 190 тысяч школьников.
Вакцинация от гриппа школьников позволит защитить от вируса максимально широкий круг людей. Прививки учащимся делают прямо в школах, но при желании родители могут вакцинировать ребенка в другом медучреждении.
Женщины, ожидающие ребенка, находятся в группе риска по тяжелому течению респираторных инфекций, среди которых лидирующую позицию занимает грипп. Эта болезнь повышает риск невынашивания беременности и врожденных аномалий развития плода.
«Медицинские эксперты ВОЗ и российские медики рекомендуют прививать женщин от гриппа даже в период вынашивания ребенка. Во 2-м или 3-м триместре беременные могут прививаться инактивированными вакцинами. Их безопасность для беременных была доказана при использовании на различных сроках вынашивания ребенка», — объясняет гинеколог-репродуктолог, кандидат медицинских наук Екатерина Ожогина.
Перед вакцинацией женщину должен осмотреть терапевт и акушер-гинеколог, каждый из которых выдает заключение о состоянии пациентки и отсутствии противопоказаний. С этими документами беременная может обращаться в прививочный кабинет.
Как и любая другая вакцина, прививка от гриппа может вызывать неприятные симптомы, схожие с признаками ОРВИ. Они не опасны и свидетельствуют о реакции иммунитета.
Все эти проявления не требуют никаких лечебных мер и проходят самостоятельно в течение 1-2 суток.
«Обычно прививка переносится легко и незаметно. Но если и бывают небольшие неприятные симптомы, то их можно купировать с помощью обычного парацетамола. Его можно принимать 3-4 раза в день, если дискомфорт от прививочных реакций мешает заниматься повседневными делами», — советует педиатр Сергей Бутрий.
Первые два дня после прививки лучше воздержаться от посещения многолюдных мест — ослабленный иммунитет стоит поберечь от заражения.
Поступившая в Тюменскую область вакцина распределяется по городским поликлиникам и областным больницам. Кроме того, планируется, что в Тюмени начнут работать мобильные пункты вакцинации от гриппа.
Бесплатно поставить прививку от гриппа можно, предъявив паспорт и полис. Перед прививкой нужно будет пройти медосмотр и заполнить письменное согласие. При вакцинации в мобильных пунктах место регистрации и прикрепления к поликлинике не учитывается.
Детям и подросткам вакцинацию проводят в образовательном учреждении. Если ребенок не посещает детсад, то можно обратиться в поликлинику по месту прописки.