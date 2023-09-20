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Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Где можно сделать прививку от гриппа в Тюмени в 2023 году?

Где можно сделать прививку от гриппа в Тюмени в 2023 году?

20 сентября 2023, 07:00
Фото: 1MI
Где можно сделать прививку от гриппа в Тюмени в 2023 году?
С начала сентября в Тюменской области началась сезонная вакцинация от гриппа. Всего осенью 2023 года планируется сделать прививку от гриппа более 965 тысячам жителей региона.

Кому и когда можно сделать прививку от гриппа в Тюмени, какие вакцины можно поставить бесплатно и чем опасен новый эпидемический сезон — выясняем вместе с медицинскими специалистами.

Какую вакцину от гриппа выбрать?

На российском рынке в настоящий момент представлено более 15 различных вакцин от гриппа, которые различаются не только составом, но и уровнем защиты и способом введения.

В Тюмени бесплатно будут прививать вакциной «Совигрипп» взрослых и препаратом «Ультрикс Квадри» и «Гриппол плюс» для детей. Всего в Тюменскую область поступило на данный момент более 500 тыс. доз вакцин.

Все препараты разработаны в соответствии с рекомендациями ВОЗ и вводятся внутримышечно.

В настоящее время в мире циркулируют штаммы вируса гриппа, которые уже вызывали пандемию в 2009–2010 годах. Они являются одними из опаснейших разновидностей инфекций, поскольку могут спровоцировать тяжелое течение заболевания и даже развитие вирусной пневмонии.

Именно два таких штамма вируса гриппа А (H3N2) и А (H1N1) были рекомендованы ВОЗ для включения в состав вакцин для эпидсезона 2023/2024. Кроме этого, в вакцины включен штамм вируса типа В, который также широко распространен в мире.

В состав трехкомпонентной вакцины «Совигрипп» включены три инактивированных штамма (два типа А и один типа В). А вакцина «Ультрикс Квадри» является четырехкомпонентной, то есть содержит инактивированные штаммы гриппа B (Yamagata, Victoria), а также вирусы А (H3N2), А (H1N1).

Отечественные вакцины предотвращают порядка 60% случаев заражения гриппом у взрослых людей от 18 до 64 лет. Однако, чтобы организм выработал достаточное количество антител для защиты организма от вируса, должно пройти не менее 10-14 дней.

Поэтому прививаться от гриппа нужно до начала сезона респираторных заболеваний. Но слишком рано вакцинироваться тоже не нужно — если сделаете прививку летом, то к сезону заражения ее эффект существенно снизится.

Иммунолог Николай Крючков:

«На ноябрь прививку лучше не оставлять, поскольку иммунитету нужно три-четыре недели на „активизацию“. Сезон гриппа начинается не сейчас: а примерно в ноябре–декабре, с пиком в последний месяц года, перерывом на праздники, и новым пиком в феврале. Оптимальным вариантом будет вакцинация в сентябре–октябре, позже — смысла значительно меньше».
Какую вакцину от гриппа выбрать?Какую вакцину от гриппа выбрать?
Какую вакцину от гриппа выбрать?
Фото: 1MI

Кому можно делать прививку от гриппа?

Осложнениям и последствиям вирусных инфекций наиболее подвержены маленькие дети, беременные женщины, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями. Этим категориям населения нужно прививаться от гриппа в первую очередь.

Но даже у взрослых и здоровых людей заболевание может вызывать серьезные легочные осложнения: бронхит или сбои в работе нервной системы, пневмонию и сердечно-сосудистые проблемы. Поэтому вакцинироваться нужно всем гражданам, чтобы оградить и себя и окружающих от заражения и распространения инфекции.

В Тюмени сделать прививку от гриппа может любой желающий, записавшись на прием в поликлинику либо в пункте мобильной вакцинации.

О прививочной кампании против гриппа рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области:

«Согласно Национальному календарю прививок, обязательной вакцинации подлежат дети от 6 месяцев, школьники, студенты, беременные женщины (начиная со второго триместра), призывники, люди старше 60 лет, работники сферы образования, транспорта, коммунальщики, сотрудники предприятий и учреждений, которые по роду деятельности контактируют с большим количеством людей».

Вакцинация от гриппа в детских садах

Малыши наиболее уязвимы и подвержены инфекции. Особенно те, кто посещает детсады и другие многолюдные места, — в скученном коллективе вероятность заразиться гораздо выше.

Поэтому с началом прививочной кампании в детских садах организуется вакцинация детей от гриппа. Малышей прививают бесплатно, но медработник образовательного учреждения должен получить письменное согласие родителей на прививку.

Как защитить детсадовского малыша от заболевания:

  1. В идеале должен привиться весь коллектив детсада.
  2. Проживающие с ребенком взрослые тоже должны вакцинироваться от гриппа.
  3. За три дня до вакцинации желательно оградить малыша от контактов, особенно с болеющими людьми.
  4. После прививки в течение 2-3 дней с ребенком не стоит посещать места скопления людей, поскольку там могут оказаться зараженные гриппом.

Педиатры советуют подержать ребенка дома после прививки несколько дней. Это снизит вероятность заразиться заболеванием, когда иммунитет малыша будет еще ослаблен.

«Для детей вакцина от гриппа одна из самых безопасных в календаре. За время ее применения не было выявлено ни одного серьезного осложнения, что нельзя сказать о самом заболевании», — считает врач-педиатр Ольга Текутьева.

Вакцинация от гриппа в школе

Учащиеся 1-11-х классов подлежат вакцинации от гриппа в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Это связано с тем, что школьники, постоянно находясь в большом коллективе, заражают друг друга. И если даже для ребенка болезнь пройдет без последствий, то для членов его семьи это может быть небезопасно.

В Тюменской области в 2023 году планируется вакцинировать почти 280 тысяч детей, в том числе порядка 190 тысяч школьников.

Вакцинация от гриппа школьников позволит защитить от вируса максимально широкий круг людей. Прививки учащимся делают прямо в школах, но при желании родители могут вакцинировать ребенка в другом медучреждении.

Вакцинация от гриппа беременных

Женщины, ожидающие ребенка, находятся в группе риска по тяжелому течению респираторных инфекций, среди которых лидирующую позицию занимает грипп. Эта болезнь повышает риск невынашивания беременности и врожденных аномалий развития плода.

«Медицинские эксперты ВОЗ и российские медики рекомендуют прививать женщин от гриппа даже в период вынашивания ребенка. Во 2-м или 3-м триместре беременные могут прививаться инактивированными вакцинами. Их безопасность для беременных была доказана при использовании на различных сроках вынашивания ребенка», — объясняет гинеколог-репродуктолог, кандидат медицинских наук Екатерина Ожогина.

Перед вакцинацией женщину должен осмотреть терапевт и акушер-гинеколог, каждый из которых выдает заключение о состоянии пациентки и отсутствии противопоказаний. С этими документами беременная может обращаться в прививочный кабинет.

Кому можно делать прививку от гриппа?Кому можно делать прививку от гриппа?
Кому можно делать прививку от гриппа?
Фото: 1MI

Какая может быть реакция на прививку?

Как и любая другая вакцина, прививка от гриппа может вызывать неприятные симптомы, схожие с признаками ОРВИ. Они не опасны и свидетельствуют о реакции иммунитета.

  • Какие реакции встречаются чаще всего:
  • небольшая головная боль;
  • слабость и легкое недомогание;
  • незначительное повышение температуры;
  • дискомфорт в горле, насморк;
  • покраснение и болезненность в месте инъекции.

Все эти проявления не требуют никаких лечебных мер и проходят самостоятельно в течение 1-2 суток.

«Обычно прививка переносится легко и незаметно. Но если и бывают небольшие неприятные симптомы, то их можно купировать с помощью обычного парацетамола. Его можно принимать 3-4 раза в день, если дискомфорт от прививочных реакций мешает заниматься повседневными делами», — советует педиатр Сергей Бутрий.

Первые два дня после прививки лучше воздержаться от посещения многолюдных мест — ослабленный иммунитет стоит поберечь от заражения.

Адреса и график работы прививочных пунктов в Тюмени

Поступившая в Тюменскую область вакцина распределяется по городским поликлиникам и областным больницам. Кроме того, планируется, что в Тюмени начнут работать мобильные пункты вакцинации от гриппа.

Бесплатно поставить прививку от гриппа можно, предъявив паспорт и полис. Перед прививкой нужно будет пройти медосмотр и заполнить письменное согласие. При вакцинации в мобильных пунктах место регистрации и прикрепления к поликлинике не учитывается.

Детям и подросткам вакцинацию проводят в образовательном учреждении. Если ребенок не посещает детсад, то можно обратиться в поликлинику по месту прописки.

#Тюмень#Вакцинация#Грипп
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