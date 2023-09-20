Где можно сделать прививку от гриппа в Тюмени в 2023 году?

Учащиеся 1-11-х классов подлежат вакцинации от гриппа в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Это связано с тем, что школьники, постоянно находясь в большом коллективе, заражают друг друга. И если даже для ребенка болезнь пройдет без последствий, то для членов его семьи это может быть небезопасно.