nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:10

Published Сегодня, 03:10

Modified Сегодня, 03:12

Updated Сегодня, 03:12

Госдума готовит поправки по законопроекту

Депутат Госдумы предложил увеличить срок действия водительских прав в два раза

20 сентября 2023, 03:10
Фото: 1MI
Госдума готовит поправки по законопроекту
На данный момент срок действия водительского удостоверения составляет 10 лет. Депутат Госдумы предложил этот срок продлить до 20 лет.
Сюжет
Закон

Депутаты обсуждают вопрос об увеличении срока действия водительских прав до 20 лет. Сейчас комитет Госдумы по транспорту готовит поправки по законопроекту, сообщил «РИА Новостям» глава комитета Евгений Москвичев.

По словам депутата, сейчас находится на обсуждении вопрос о продлении срока водительских прав только тех граждан, которые не нарушают Правила дорожного движения и исправно походят все медицинские комиссии.

Как считает Москвичев, заставлять автолюбителей «лишний раз» собирать необходимые документы не стоит. Он также уточнил, что инициатива уже обсуждалась с начальником ГИБДД России.

Читайте также:
В Тобольске 18-летняя девушка приехала сдавать на права за рулем автомобиляВ Госдуме предлагают полностью запретить МФО и кредиты под большие процентыДепутата Госдумы возмутила ситуация с общежитиями ТюмГУ
#Общество#Россия#Водительские права#Депутаты#Закон#Любовь Селезнева
Подпишитесь
Тюменцам грозит гипермутант COVID-19: чем опасен, спасут ли прививки?
Вчера, 01:00
«12 лет за малую нужду»: член совета при Президенте РФ заинтересовалась делом тюменца
Вчера, 06:07
Из-за магнитной бури в небе над Тюменью появилось северное сияние
Вчера, 05:17
Немец покинул Германию, чтобы поселиться в поселке под Тюменью
Вчера, 10:22
Футбольных фанатов «Тюмени» заподозрили в проведении националистического марша
Вчера, 07:19
Поликлиники Тюмени вводят масочный режим из-за всплеска ОРВИ
Вчера, 11:17