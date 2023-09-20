Депутат Госдумы предложил увеличить срок действия водительских прав в два раза

Posted Сегодня, 03:10
Published Сегодня, 03:10
Modified Сегодня, 03:12
Updated Сегодня, 03:12
Депутаты обсуждают вопрос об увеличении срока действия водительских прав до 20 лет. Сейчас комитет Госдумы по транспорту готовит поправки по законопроекту, сообщил «РИА Новостям» глава комитета Евгений Москвичев.
По словам депутата, сейчас находится на обсуждении вопрос о продлении срока водительских прав только тех граждан, которые не нарушают Правила дорожного движения и исправно походят все медицинские комиссии.
Как считает Москвичев, заставлять автолюбителей «лишний раз» собирать необходимые документы не стоит. Он также уточнил, что инициатива уже обсуждалась с начальником ГИБДД России.