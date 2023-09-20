Делегация из Беларуси изучает опыт Тюменской области в развитии АПК

В департаменте АКП пояснили, что тюменские и белорусские педагоги, ученые уже не первый год реализуют совместные проекты в сфере агрообразования, вместе проводят научно-практические конференции. Кроме того, на базе ГАУ Северного Зауралья открыт специализированный учебный класс и демонстрационная площадка Минского тракторного завода. Сторонами проводятся совместные стажировки.