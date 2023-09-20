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Posted 20 сентября, 05:32

Published 20 сентября, 05:32

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

Делегация из Беларуси изучает опыт Тюменской области в развитии АПК

Делегация из Беларуси изучает опыт Тюменской области в развитии АПК

20 сентября 2023, 05:32
Фото: nashgorod.ru
В Тюменскую область приехала делегация из Беларуси, которую возглавил замминистра энергетики Республики Денис Мороз. Одно из важных направлений в расписании рабочего визита гостей — знакомство с аграрным направлением региона, сообщает пресс-служба департамента АПК ТО.

В первую очередь белорусы посетили тюменский аграрный вуз — ГАУ Северного Зауралья. Здесь им показали, какие лаборатории есть, как они устроены, а также провели гостей по всем образовательным пространствам университета.

В департаменте АКП пояснили, что тюменские и белорусские педагоги, ученые уже не первый год реализуют совместные проекты в сфере агрообразования, вместе проводят научно-практические конференции. Кроме того, на базе ГАУ Северного Зауралья открыт специализированный учебный класс и демонстрационная площадка Минского тракторного завода. Сторонами проводятся совместные стажировки.

«Специалисты белорусской стороны входят в число соисполнителей по важным научно-исследовательским работам тюменских ученых, в том числе по генетике и селекции крупного рогатого скота», — отметили в ведомстве.

После универа делегацию принял у себя агрокластер «Пышминская долина», расположенный в районе Винзилей.

Завершилась программа заседанием рабочей группы по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Республикой Беларусь и Тюменской областью.

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