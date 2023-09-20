«Быстро отъехала»: Тюменки разругались на парковке в районе Маяка. Видео

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
«Я тебя еще раз спрашиваю! Быстро отъехала», — выкрикнула она из участниц конфликта.
По данным «Нашего города», всё произошло у жилого дома в на Маяке. Драки удалось избежать, женщины громко ругались друг на друга. Местные жители полицию вызывать не стали.
Ранее «Наш город» сообщал, что 14 сентября в Тюмени мотоциклист подрался с водителем Lada Priora. Всё произошло из-за аварии на улице Монтажников. В результате аварии байкер получил травму руки. По словам очевидцев, общение участников переросло в драку, сюда прибыла скорая помощь.