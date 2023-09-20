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Парковка машин в Тюмени

«Быстро отъехала»: Тюменки разругались на парковке в районе Маяка. Видео

20 сентября 2023, 11:18
Фото: 1MI
Парковка машин в Тюмени

«Быстро отъехала»: Тюменки разругались на парковке в районе Маяка

Тюменцы сообщают о конфликте двух женщина около жилого дома. Девушки не поделили парковку в районе Маяка.
«Я тебя еще раз спрашиваю! Быстро отъехала», — выкрикнула она из участниц конфликта.

По данным «Нашего города», всё произошло у жилого дома в на Маяке. Драки удалось избежать, женщины громко ругались друг на друга. Местные жители полицию вызывать не стали.

Парковка машин в Тюмени
Видео: тг-канал "Тюмень"

Ранее «Наш город» сообщал, что 14 сентября в Тюмени мотоциклист подрался с водителем Lada Priora. Всё произошло из-за аварии на улице Монтажников. В результате аварии байкер получил травму руки. По словам очевидцев, общение участников переросло в драку, сюда прибыла скорая помощь.

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