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Нарушения были зафиксированы дорожными камерами

Бесконечность — не предел: тюменец нарушил ПДД 143 раза за 2 месяца

20 сентября 2023, 07:58
Фото: 1MI
Нарушения были зафиксированы дорожными камерами
Злостный нарушитель ПДД неоднократно превышал скорость. За систематические нарушения тюменца лишили документов на автомобиль.

За прошлый год российские автолюбители суммарно получили более 200 миллионов штрафов за нарушения Правил дорожного движения на общую сумму, превышающую 17 миллиардов рублей.

Житель Тюмени решил оставить свой след в статистике этого года и превысил скорость 143 раза за 2 месяца. Злостный нарушитель систематически попадал в объектив камер дорожного наблюдения и наконец был привлечен к административной ответственности.

В Госавтоинспекции Тюменской области отметили, что «Ауди» превышала скорость и в начале сентября: в дни, когда дети отправляются в школу, ГИБДД призывает соблюдать скоростной режим для безопасности учащихся.

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#Общество#Тюмень#Тюменцы#Автомобили#Безопасность на дорогах#ПДД#Нарушения ПДД#Любовь Селезнева
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