Бесконечность — не предел: тюменец нарушил ПДД 143 раза за 2 месяца

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
За прошлый год российские автолюбители суммарно получили более 200 миллионов штрафов за нарушения Правил дорожного движения на общую сумму, превышающую 17 миллиардов рублей.
Житель Тюмени решил оставить свой след в статистике этого года и превысил скорость 143 раза за 2 месяца. Злостный нарушитель систематически попадал в объектив камер дорожного наблюдения и наконец был привлечен к административной ответственности.
В Госавтоинспекции Тюменской области отметили, что «Ауди» превышала скорость и в начале сентября: в дни, когда дети отправляются в школу, ГИБДД призывает соблюдать скоростной режим для безопасности учащихся.