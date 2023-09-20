Банк ДОМ. РФ заявил о максимальных продажах жилья в новостройках в августе 2023 года

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:48
В целом по стране продажи приблизились к историческим максимумам и на 50% превысили среднее значение последних трех лет.
По сравнению с июлем продажи на первичном рынке выросли во всех 20 крупнейших агломерациях. Наибольший рост зафиксирован в Саратовской (в 5 раз) и Омской (в 2 раза) областях, Пермском крае, Башкортостане, Тюменской и Свердловской областях (в 1,6 раза). В Краснодарском крае, Татарстане и Нижегородской области — в 1,5 раза.
Как отметил вице-президент Банка ДОМ.РФ Игорь Кузавов, срок реализации непроданного жилья в августе снизился до 20 месяцев.
«Это соответствует среднему значению периода высокого спроса 2020–2021 гг. Ожидаем, что в перспективе нескольких месяцев продажи снизятся к значениям июня-июля. Показатель реализации запасов непроданного жилья в таком случае вернется к 30 месяцам — адекватный уровень, предполагающий реализацию 80% квартир на этапе стройки по договорам долевого участия и 20% на эксплуатационной фазе по договорам купли-продажи», — отметил Игорь Кузавов.
Также отмечается, что меньше всего продажи выросли в Красноярском крае (в 1,1 раза), Волгоградской и Новосибирской областях (в 1,2 раза), в Самарской и Московской областях (в 1,3 раза).