Банк ДОМ. РФ заявил о максимальных продажах жилья в новостройках в августе 2023 года

По сравнению с июлем продажи на первичном рынке выросли во всех 20 крупнейших агломерациях. Наибольший рост зафиксирован в Саратовской (в 5 раз) и Омской (в 2 раза) областях, Пермском крае, Башкортостане, Тюменской и Свердловской областях (в 1,6 раза). В Краснодарском крае, Татарстане и Нижегородской области — в 1,5 раза.