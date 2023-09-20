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А медведь-то ненастоящий! История тюменца, встретившего медведя, оказалась фейком

А медведь-то ненастоящий! История тюменца, встретившего медведя, оказалась фейком

20 сентября 2023, 13:40
Фото: 1MI
История встречи жителя Тюменской области с медведем в лесу оказалась фейком. Как выяснилось, рассказ Игната Назарова «Нашему Городу» о произошедшем, всего лишь плод его бурной фантазии.

Мужчина, вероятнее всего, просто захотел прославиться (на вопрос «Нашего Города» о цели выдумки Игнат не ответил). Однако его звездность была недолгой — подлог раскрыли тюменские тг-каналы. В доказательство было опубликовано видео с тем самым 400-килограммовым медведем, опубликованное еще три года назад.

«Итак. Почти все тюменские СМИ сегодня развели как детей. На видео якобы „туриста в Тобольском районе“ медведь гризли (которых в Тюменскую область пока не завезли). Видео форсится, как минимум, еще с 2020 года», — сообщает тг-канал «Джокер из медиа Тюмень».

«Наш Город» приносит извинения своим читателям за случившийся казус.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Новости тюмени
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