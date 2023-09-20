А медведь-то ненастоящий! История тюменца, встретившего медведя, оказалась фейком

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Мужчина, вероятнее всего, просто захотел прославиться (на вопрос «Нашего Города» о цели выдумки Игнат не ответил). Однако его звездность была недолгой — подлог раскрыли тюменские тг-каналы. В доказательство было опубликовано видео с тем самым 400-килограммовым медведем, опубликованное еще три года назад.
«Итак. Почти все тюменские СМИ сегодня развели как детей. На видео якобы „туриста в Тобольском районе“ медведь гризли (которых в Тюменскую область пока не завезли). Видео форсится, как минимум, еще с 2020 года», — сообщает тг-канал «Джокер из медиа Тюмень».
«Наш Город» приносит извинения своим читателям за случившийся казус.