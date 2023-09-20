19-летний житель Уватского района сел пьяным за руль и остался без автомобиля

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19-летний житель Уватского района был лишен прав за управление автомобилем в нетрезвом виде еще в июне прошлого года. Отсутствие документа его не смутило и снова сел за руль машины в мае этого года, предварительно употребив спиртное. В таком состоянии он планировал добраться до магазина.
Автомобиль молодого человека затонирован настолько, что привлек внимание сотрудников дорожно-патрульной службы. Тогда и выяснилось, что водитель не только пьян, но и не имеет прав.
По решению суда нарушителю назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ, а за руль он не сядет в ближайшие 2.5 года. «Лада» нарушителя была конфискована.