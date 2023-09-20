19-летний житель Уватского района сел пьяным за руль и остался без автомобиля

19-летний житель Уватского района был лишен прав за управление автомобилем в нетрезвом виде еще в июне прошлого года. Отсутствие документа его не смутило и снова сел за руль машины в мае этого года, предварительно употребив спиртное. В таком состоянии он планировал добраться до магазина.