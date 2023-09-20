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19-летний житель Уватского района сел пьяным за руль и остался без автомобиля

19-летний житель Уватского района сел пьяным за руль и остался без автомобиля

20 сентября 2023, 07:00
Фото: 1MI
Молодой водитель попался пьяным во второй раз. За руль в ближайшее время он не сядет: автомобиль конфисковали.
Сюжет
Арест

19-летний житель Уватского района был лишен прав за управление автомобилем в нетрезвом виде еще в июне прошлого года. Отсутствие документа его не смутило и снова сел за руль машины в мае этого года, предварительно употребив спиртное. В таком состоянии он планировал добраться до магазина.

Автомобиль молодого человека затонирован настолько, что привлек внимание сотрудников дорожно-патрульной службы. Тогда и выяснилось, что водитель не только пьян, но и не имеет прав.

По решению суда нарушителю назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ, а за руль он не сядет в ближайшие 2.5 года. «Лада» нарушителя была конфискована.

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#Общество#Происшествия#Тюменская область#Водительское удостоверение#Тюменцы#Лишение прав#Пьяная езда#Арест#Ишимский район#Любовь Селезнева
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