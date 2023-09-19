Жильцов «аварийки» в Тюменском районе расселят на 5 лет раньше срока

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:59
Жильцов аварийного дома в селе Кулаково Тюменской области расселят на пять лет раньше установленного комиссией срока. Поводом для этого стали результаты прокурорской проверки.
Многоквартирный дом был признан аварийным еще в 2019 году. Сроки запланированного расселения, установленные межведомственной комиссией, прокуратура признала чрезвычайно длительными: здание хотели снести только в 2029 году.
Прокуратура направила в суд иск о признании указанных комиссией сроков незаконными. Суд признал требования прокуратуры обоснованными и в результате был назначен другой срок расселения. Жильцы покинут аварийный дом до 31 декабря 2024 года.