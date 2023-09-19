Зарплаты глав городов Тюменской области станут выше

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
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Updated Сегодня, 03:33
Зарплаты глав городов, районных и сельских администраций Тюменской области станут выше. Об этом говорится в постановлении, разработанном департаментом финансов.
К нынешним размерам окладов чиновников будет применен коэффициент 1.061 с округлением до рубля в сторону увеличения. Индексация будет проведена 1 октября и коснется не только госслужащих, но и миллионов россиян.
Как сообщает «URA.ru», документ уже прошел ряд экспертиз, но официально еще не опубликован.