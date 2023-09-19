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Официально документ еще не принят

Зарплаты глав городов Тюменской области станут выше

19 сентября 2023, 03:31
Фото: 1MI
Официально документ еще не принят
1 октября будет проведена индексация зарплат миллионов россиян. Изменения затронут и госслужащих Тюменской области.

Зарплаты глав городов, районных и сельских администраций Тюменской области станут выше. Об этом говорится в постановлении, разработанном департаментом финансов.

К нынешним размерам окладов чиновников будет применен коэффициент 1.061 с округлением до рубля в сторону увеличения. Индексация будет проведена 1 октября и коснется не только госслужащих, но и миллионов россиян.

Как сообщает «URA.ru», документ уже прошел ряд экспертиз, но официально еще не опубликован.

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#Общество#Тюменская область#Зарплата#Госслужащие#Постановление#Любовь Селезнева
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