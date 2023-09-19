Ямал организовал для еще 350 детей из ДНР и Белгорода отдых на Черном море

Как сообщает пресс-служба правительства ЯНАО, тема смены, которая продлится до 2 октября, — музыка. Ребят ждут концерты, игры, караоке, тематические аукционы и другие интересные мероприятия. Однако дети будут не только отдыхать, но и учиться. Для них организуют уроки по русскому языку, математике и литературе.