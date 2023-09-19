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Ямал организовал для еще 350 детей из ДНР и Белгорода отдых на Черном море

Ямал организовал для еще 350 детей из ДНР и Белгорода отдых на Черном море

19 сентября 2023, 15:17
Фото: Правительство ЯНАО
Ребят ждут концерты, игры и уроки.

Власти Ямала оплатили путевки в оздоровительный детский лагерь «Остров Мадагаскар», который расположен на берегу Черного моря. Там отдохнут еще 350 детей из подшефной Волновахи, Донецка и Белгорода. Субъект обеспечит трансфер, питание и проживание.

Как сообщает пресс-служба правительства ЯНАО, тема смены, которая продлится до 2 октября, — музыка. Ребят ждут концерты, игры, караоке, тематические аукционы и другие интересные мероприятия. Однако дети будут не только отдыхать, но и учиться. Для них организуют уроки по русскому языку, математике и литературе.

Всего этим летом по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова на юге России отдохнули более трех тысяч юных жителей Донецка, Волновахи и Белгорода. Школьники отдохнули в лагерях на Черноморском побережье: «Юбилейном», «Лазуревом береге», «Острове Мадагаскар» и «Посейдоне».

#Общество#Черное море#Губернатор#Концерты#Игры#Детский лагерь#Дмитрий Артюхов#Мероприятия#Отдых на море
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