Ямал организовал для еще 350 детей из ДНР и Белгорода отдых на Черном море

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Власти Ямала оплатили путевки в оздоровительный детский лагерь «Остров Мадагаскар», который расположен на берегу Черного моря. Там отдохнут еще 350 детей из подшефной Волновахи, Донецка и Белгорода. Субъект обеспечит трансфер, питание и проживание.
Как сообщает пресс-служба правительства ЯНАО, тема смены, которая продлится до 2 октября, — музыка. Ребят ждут концерты, игры, караоке, тематические аукционы и другие интересные мероприятия. Однако дети будут не только отдыхать, но и учиться. Для них организуют уроки по русскому языку, математике и литературе.
Всего этим летом по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова на юге России отдохнули более трех тысяч юных жителей Донецка, Волновахи и Белгорода. Школьники отдохнули в лагерях на Черноморском побережье: «Юбилейном», «Лазуревом береге», «Острове Мадагаскар» и «Посейдоне».