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Тюменский следователь СКР

Водитель дорогой машины избил тюменского школьника из-за царапины

19 сентября 2023, 14:02
Фото: 1MI
Тюменский следователь СКР
Тюменские следователи СК РФ проверят сообщения об инциденте на улице Октябрьской в Тобольске. 18 сентября водитель нанёс удары 14-летнему подростку, который поцарапал его машину.
«Владелец транспортного средства съехал на обочину, перекрыв проезд ребенку, вышел из автомобиля и принялся наносить ему удары. Организовано проведение доследственной проверки», — отметили в пресс-службе СК по Тюменской области.

По сообщениям в соцсетях, школьник ехал на велосипеде, потерял управление и врезался в дорогую иномарку. Очевидцы пытались остановить мужчину, но он нанёс парню несколько ударов.

Ранее «Наш город» сообщал, что в начале сентября следователи СУ СК РФ по Тюменской области провели проверку из-за дела о ДТП, в котором пострадала 13-летняя Дарья Фокина. Она 3 месяца провела в коме, но на водителя не стали возбуждать уголовное дело.

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