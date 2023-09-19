Водитель дорогой машины избил тюменского школьника из-за царапины

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
«Владелец транспортного средства съехал на обочину, перекрыв проезд ребенку, вышел из автомобиля и принялся наносить ему удары. Организовано проведение доследственной проверки», — отметили в пресс-службе СК по Тюменской области.
По сообщениям в соцсетях, школьник ехал на велосипеде, потерял управление и врезался в дорогую иномарку. Очевидцы пытались остановить мужчину, но он нанёс парню несколько ударов.
Ранее «Наш город» сообщал, что в начале сентября следователи СУ СК РФ по Тюменской области провели проверку из-за дела о ДТП, в котором пострадала 13-летняя Дарья Фокина. Она 3 месяца провела в коме, но на водителя не стали возбуждать уголовное дело.