Водитель дорогой машины избил тюменского школьника из-за царапины

Ранее «Наш город» сообщал, что в начале сентября следователи СУ СК РФ по Тюменской области провели проверку из-за дела о ДТП, в котором пострадала 13-летняя Дарья Фокина. Она 3 месяца провела в коме, но на водителя не стали возбуждать уголовное дело.