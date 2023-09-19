В тюменской «Почте России» не хватает работников

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
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Updated Сегодня, 08:10
«В некоторых отделениях поменяли режим работы, в том числе из-за отпусков у сотрудников, пик которых уже традиционно приходятся на лето и сентябрь. Также начался подъем заболеваемости. На данный момент в Тюмени восемь отделений работает по измененному графику. Мы не закрываем их и ни в коем случае не оставим клиентов без услуг почты», — пояснили в пресс-службе «Почты России» Мегатюмени.
И добавили, что к штатному режиму работы отделения почты вернутся после того, как все сотрудники выйдут из отпусков и с больничных. В пресс-службе компании заверили, что штат отделений в Тюменской области укомплектован на 94,6%, в Тюмени — на 80%.
Ранее «Наш Город» писал, что жалобы на работу отделений «Почты России» начали поступать массово от жителей Тюмени в начале сентября. Горожане жаловались тогда на работу сортировочного центра, в котором посылки «зависают» на несколько дней.