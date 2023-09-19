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Updated Сегодня, 16:54

Новый технологичный завод

В Тюменской области за 3 млрд рублей стоят завод нефтегазового оборудования

19 сентября 2023, 16:52
Фото: 1MI
Новый технологичный завод
Новый завод скоро появится в Тюменской области. Закладка первого камня прошла во вторник.

В мероприятии приняли участие президент компании «Технологии ОФС» Давид Гаджимирзаев и члены регионального правительства. Ожидается, что предприятие заработает в 2025 году, здесь будут изготавливать оборудование для наклонно-направленного бурения.

Организация нового производства оценивается в 3 млрд рублей. На заводе трудоустроят 100 рабочих. Изначально руководство компании «Технологии ОФС» рассматривало возможности строительства предприятия и в других регионах, но в итоге завод появится в Тюменской области.

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