В Тюменской области за 3 млрд рублей стоят завод нефтегазового оборудования

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
В мероприятии приняли участие президент компании «Технологии ОФС» Давид Гаджимирзаев и члены регионального правительства. Ожидается, что предприятие заработает в 2025 году, здесь будут изготавливать оборудование для наклонно-направленного бурения.
Организация нового производства оценивается в 3 млрд рублей. На заводе трудоустроят 100 рабочих. Изначально руководство компании «Технологии ОФС» рассматривало возможности строительства предприятия и в других регионах, но в итоге завод появится в Тюменской области.