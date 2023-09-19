В Тюменском слёте школьных лесничеств примут участие 27 команд со всего региона

Posted 19 сентября, 11:23
Published 19 сентября, 11:23
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
Слёт будет проходить два дня — с 20 по 22 сентября на базе оздоровительно-образовательного центра «Витязь». Участие в нем примут учащиеся 6-11 классов.
Программа слёта насыщена событиями, в которых участникам предстоит на практике применить все свои знания и навыки, полученные на занятиях в школьных лесничествах. Ребят ждут интерактивные игры, интеллектуальные и творческие конкурсы, спортивные состязания и эстафеты.
В первый день слёта состоится командная спортивная игра «Один день лесного пожарного», где юные лесничие будут тушить природный пожар, читать топографическую карту, эвакуироваться из опасного района, устраивать бивак и готовить пищу в походных условиях.
Вечером пройдёт выставка творческих работ участников слёта и конкурс «Агитбригада любителей леса», в котором ребята сгенерируют и представят новые оригинальные решения агитационной деятельности по теме бережного и рационального отношения к природе и лесным ресурсам.
На следующий день участники померяются знаниями в индивидуальных конкурсах по специальным дисциплинам: «Ботаника — Дендрология», «Зоология», «Энтомология», «Экология». За отведенное время нужно будет быстро и правильно ответить на вопросы по своему направлению, выполнить задания и обосновать ответы.
Затем команды посоревнуются в скорости и сноровке во время эстафеты «Лесное многоборье». На каждом этапе участников ждут непростые испытания: ориентирование на местности, «опознание» и описание растений и животных, обитающих в Западной Сибири, определение возраста деревьев, оказание первой медицинской помощи и способы выживание в лесу.
По вечерам для детей и руководителей школьных лесничеств предусмотрена развлекательная программа — дискотеки, посиделки у костра с песнями под гитару.
Все участники слёта будут награждены ценными призами и подарками, а победители представят Тюменскую область на Всероссийском съезде школьных лесничеств, который пройдет в Московской области в 2024 году.