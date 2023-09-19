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Posted 19 сентября, 11:23

Published 19 сентября, 11:23

Modified Сегодня, 16:26

Updated Сегодня, 16:26

В Тюменском слёте школьных лесничеств примут участие 27 команд со всего региона

В Тюменском слёте школьных лесничеств примут участие 27 команд со всего региона

19 сентября 2023, 11:23
Фото: 1MI
Ребята со всей Тюменской области готовятся к поездке в областную столицу, чтобы принять участие в XIV Слёте школьных лесничеств. На мероприятие зарегистрировались 27 команд со всего региона, сообщает пресс-служба правительства ТО.

Слёт будет проходить два дня — с 20 по 22 сентября на базе оздоровительно-образовательного центра «Витязь». Участие в нем примут учащиеся 6-11 классов.

Программа слёта насыщена событиями, в которых участникам предстоит на практике применить все свои знания и навыки, полученные на занятиях в школьных лесничествах. Ребят ждут интерактивные игры, интеллектуальные и творческие конкурсы, спортивные состязания и эстафеты.

В первый день слёта состоится командная спортивная игра «Один день лесного пожарного», где юные лесничие будут тушить природный пожар, читать топографическую карту, эвакуироваться из опасного района, устраивать бивак и готовить пищу в походных условиях.

Вечером пройдёт выставка творческих работ участников слёта и конкурс «Агитбригада любителей леса», в котором ребята сгенерируют и представят новые оригинальные решения агитационной деятельности по теме бережного и рационального отношения к природе и лесным ресурсам.

На следующий день участники померяются знаниями в индивидуальных конкурсах по специальным дисциплинам: «Ботаника — Дендрология», «Зоология», «Энтомология», «Экология». За отведенное время нужно будет быстро и правильно ответить на вопросы по своему направлению, выполнить задания и обосновать ответы.

Затем команды посоревнуются в скорости и сноровке во время эстафеты «Лесное многоборье». На каждом этапе участников ждут непростые испытания: ориентирование на местности, «опознание» и описание растений и животных, обитающих в Западной Сибири, определение возраста деревьев, оказание первой медицинской помощи и способы выживание в лесу.

По вечерам для детей и руководителей школьных лесничеств предусмотрена развлекательная программа — дискотеки, посиделки у костра с песнями под гитару.

Все участники слёта будут награждены ценными призами и подарками, а победители представят Тюменскую область на Всероссийском съезде школьных лесничеств, который пройдет в Московской области в 2024 году.

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