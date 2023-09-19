В Тюменском слёте школьных лесничеств примут участие 27 команд со всего региона

На следующий день участники померяются знаниями в индивидуальных конкурсах по специальным дисциплинам: «Ботаника — Дендрология», «Зоология», «Энтомология», «Экология». За отведенное время нужно будет быстро и правильно ответить на вопросы по своему направлению, выполнить задания и обосновать ответы.