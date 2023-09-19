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Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

В Тюмени резко подорожали квартиры в новостройках

В Тюмени за год квадратный мест в новостройках подорожал на 14,6%

19 сентября 2023, 06:43
Фото: 1MI

В Тюмени резко подорожали квартиры в новостройках

В Тюмени почти на 3,5% за месяц выросла стоимость квадратного метра в новостройках. По данным федерального агентства «Этажи» по сравнению с августом в сентябре этого года «квадрат» подорожал на 3,4%.

Средняя стоимость составляет 119 тысяч 794 рубля. За год цена возросла на 14,6%. По словам экспертов, подорожание обусловлено рядом факторов, в числе которых повышение ключевой ставки Центробанка до 13% и нестабильность рубля.

«Во всех крупных города России был зарегистрирован ажиотажный спрос на жилье. Безусловно, он сказался на ценах на квартиры и привел к росту стоимости», — сообщил Ура.Ру директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.
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Ранее «Наш Город» писал, что 15 сентября Центробанк повысил ключевую ставку с 12 до 13%. По мнению аналитиков, данное повышение приведет к подорожанию кредитов и займов в будущем и снижению покупательской способности населения.

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