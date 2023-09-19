В Тюмени за год квадратный мест в новостройках подорожал на 14,6%

В Тюмени резко подорожали квартиры в новостройках

В Тюмени почти на 3,5% за месяц выросла стоимость квадратного метра в новостройках. По данным федерального агентства «Этажи» по сравнению с августом в сентябре этого года «квадрат» подорожал на 3,4%.