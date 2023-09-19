В Тюмени на этой неделе не планируют включать отопление

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
Modified Сегодня, 04:49
Updated Сегодня, 04:49
По прогнозам метеорологов, в областной столице теплая погода продержится до конца сентября. В среду, 20 сентября, столбики термометров покажут +5…+15, в четверг воздух прогреется до +20. В начале следующей недели, 25 и 26 сентября, ожидается +22….+24.
Похолодание до +6…+9 синоптики обещают к концу первой декады октября. 12 октября ожидается 0…-2, 13 октября снег и -2…+1. Начиная с 17 октября в Тюмени установится стабильная минусовая температура.
Отметим, отопительный сезон уже стартовал в Заводоуковске (6 сентября), Ялуторовске (8 сентября) и в Ишиме (11 сентября), а также ряде муниципалитетов юга Тюменской области.