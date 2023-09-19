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В Тюмени на этой неделе не планируют включать отопление

В Тюмени на этой неделе не планируют включать отопление

19 сентября 2023, 04:47
Фото: 1MI
По данным городской администрации, запуск отопления начнется после того, как в течение пяти дней будет держаться температура воздуха не более +8.

По прогнозам метеорологов, в областной столице теплая погода продержится до конца сентября. В среду, 20 сентября, столбики термометров покажут +5…+15, в четверг воздух прогреется до +20. В начале следующей недели, 25 и 26 сентября, ожидается +22….+24.

Похолодание до +6…+9 синоптики обещают к концу первой декады октября. 12 октября ожидается 0…-2, 13 октября снег и -2…+1. Начиная с 17 октября в Тюмени установится стабильная минусовая температура.

Отметим, отопительный сезон уже стартовал в Заводоуковске (6 сентября), Ялуторовске (8 сентября) и в Ишиме (11 сентября), а также ряде муниципалитетов юга Тюменской области.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Отопление#Отопительный сезон
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