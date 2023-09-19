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Суд Тюменской области

В Тобольске руководителя поискового отряда осудили за совращение подростка

19 сентября 2023, 11:51
Фото: 1MI
Суд Тюменской области
Руководителя тобольского отряда «Феникс» Евгения Разумова осудил за совращение подростка. Известно, что он находится в СИЗО.

По данным «Нашего города», Екатерина Разумова (жена тюменца) пытается найти деньги на адвоката. Отмечается, что Евгения осудили по ч. 1 ст. 134 УК РФ — половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Адвокат нужен, чтобы подать кассационную жалобу. По словам Екатерины Разумовой, «экспертиза доказала, что он не виновен».

Волонтёр Евгений РазумовВолонтёр Евгений Разумов
Волонтёр Евгений Разумов
Фото: Фото Екатерина Разумова

Ранее «Наш город» сообщал, что гражданин Таджикистана получил 15 лет колонии за домогательства к 9-летней девочке. Ребенок успел убежать, на допросе в полиции он сознался, что это не первое его преступление.

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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Тюменцы#Дела судебные
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