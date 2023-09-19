В Тобольске руководителя поискового отряда осудили за совращение подростка

По данным «Нашего города», Екатерина Разумова (жена тюменца) пытается найти деньги на адвоката. Отмечается, что Евгения осудили по ч. 1 ст. 134 УК РФ — половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Адвокат нужен, чтобы подать кассационную жалобу. По словам Екатерины Разумовой, «экспертиза доказала, что он не виновен».