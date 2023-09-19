В Тобольске руководителя поискового отряда осудили за совращение подростка

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
По данным «Нашего города», Екатерина Разумова (жена тюменца) пытается найти деньги на адвоката. Отмечается, что Евгения осудили по ч. 1 ст. 134 УК РФ — половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Адвокат нужен, чтобы подать кассационную жалобу. По словам Екатерины Разумовой, «экспертиза доказала, что он не виновен».
Ранее «Наш город» сообщал, что гражданин Таджикистана получил 15 лет колонии за домогательства к 9-летней девочке. Ребенок успел убежать, на допросе в полиции он сознался, что это не первое его преступление.