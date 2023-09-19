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Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

В России таких мало: в Тюмени появился мусоровоз, который сам моет контейнеры

В России таких мало: в Тюмени появился мусоровоз, который сам моет контейнеры

19 сентября 2023, 11:25
Фото: Пресс-служба ООО "ТЭО"
Первый мусоровоз с функцией мойки контейнеров уже курсирует по улица Тюмени. Скоро таких автомобилей в город станет больше.

На улицах Тюмени появился новый вид мусоровозов, имеющих функцию мытья контейнеров. Первый автомобиль работает в тестовом режиме, но уже успел помыть первую сотню контейнеров.

«Эти автомобили облегчат процесс мойки контейнеров, которые раньше приходилось отвозить в цех, а затем возвращать обратно. Теперь тратить время на транспортировку не придется — ёмкости приведут в порядок непосредственно в кузове машины» — рассказали в пресс-службе ООО «ТЭО».
Фото: Пресс-служба ООО "ТЭО"

Мусоровоз оснащен двумя баками для ранения чистой и грязной воды. Чтобы помыть один контейнер, нужно около 18-20 литров и одна минута времени. Пока в Тюмени можно увидеть только один такой автомобиль, но в скором времени автопарк компании пополнится еще двумя.

#Город#Тюмень#Транспорт#Автомобили#Экология#Мусор#Реклама#Любовь Селезнева
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