В России таких мало: в Тюмени появился мусоровоз, который сам моет контейнеры

Мусоровоз оснащен двумя баками для ранения чистой и грязной воды. Чтобы помыть один контейнер, нужно около 18-20 литров и одна минута времени. Пока в Тюмени можно увидеть только один такой автомобиль, но в скором времени автопарк компании пополнится еще двумя.