В России таких мало: в Тюмени появился мусоровоз, который сам моет контейнеры

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
На улицах Тюмени появился новый вид мусоровозов, имеющих функцию мытья контейнеров. Первый автомобиль работает в тестовом режиме, но уже успел помыть первую сотню контейнеров.
«Эти автомобили облегчат процесс мойки контейнеров, которые раньше приходилось отвозить в цех, а затем возвращать обратно. Теперь тратить время на транспортировку не придется — ёмкости приведут в порядок непосредственно в кузове машины» — рассказали в пресс-службе ООО «ТЭО».
Мусоровоз оснащен двумя баками для ранения чистой и грязной воды. Чтобы помыть один контейнер, нужно около 18-20 литров и одна минута времени. Пока в Тюмени можно увидеть только один такой автомобиль, но в скором времени автопарк компании пополнится еще двумя.