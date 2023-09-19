Тюменцы старше 50 лет могут бесплатно пройти профобучение и найти новую работу

Posted 19 сентября, 11:01
Published 19 сентября, 11:01
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
Служба занятости населения для старшего поколения реализует различные проекты, направленные на помощь в трудоустройстве, открытие собственного дела или сохранение занятости.
Одно из таких мероприятий — бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, которое можно получить благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Принять участие в этом проекте могут люди в возрасте 50 лет и старше, а также отдельные категории граждан.
С начала этого года одобрено уже более 1 600 заявок жителей региона, из них 280 — заявки представителей старшего поколения. Ознакомиться с перечнем образовательных программ и направить заявку на участие можно на портале «Работа России».
Для получения консультаций по участию в проекте можно обратиться в департамент труда и занятости населения Тюменской области по телефону: (3452) 42-61-16.