Тюменцы старше 50 лет могут бесплатно пройти профобучение и найти новую работу

Жители Тюменской области старше 50 лет могут пройти бесплатное профобучение и при необходимости получить помощь в трудоустройстве. Для этого сейчас в регионе проводится акция «Пусть осень жизни будет золотой», о которой подробно рассказали в областном департаменте труда.

Служба занятости населения для старшего поколения реализует различные проекты, направленные на помощь в трудоустройстве, открытие собственного дела или сохранение занятости. Одно из таких мероприятий — бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, которое можно получить благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Принять участие в этом проекте могут люди в возрасте 50 лет и старше, а также отдельные категории граждан. С начала этого года одобрено уже более 1 600 заявок жителей региона, из них 280 — заявки представителей старшего поколения. Ознакомиться с перечнем образовательных программ и направить заявку на участие можно на портале «Работа России». Для получения консультаций по участию в проекте можно обратиться в департамент труда и занятости населения Тюменской области по телефону: (3452) 42-61-16. «Серебряные» волонтеры Тюмени проходят психологическую терапию Узнать подробнее