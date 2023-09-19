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Posted 19 сентября, 11:01

Published 19 сентября, 11:01

Modified Сегодня, 16:37

Updated Сегодня, 16:37

Тюменцы старше 50 лет могут бесплатно пройти профобучение и найти новую работу

Тюменцы старше 50 лет могут бесплатно пройти профобучение и найти новую работу

19 сентября 2023, 11:01
Фото: 1MI
Жители Тюменской области старше 50 лет могут пройти бесплатное профобучение и при необходимости получить помощь в трудоустройстве. Для этого сейчас в регионе проводится акция «Пусть осень жизни будет золотой», о которой подробно рассказали в областном департаменте труда.

Служба занятости населения для старшего поколения реализует различные проекты, направленные на помощь в трудоустройстве, открытие собственного дела или сохранение занятости.

Одно из таких мероприятий — бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, которое можно получить благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Принять участие в этом проекте могут люди в возрасте 50 лет и старше, а также отдельные категории граждан.

С начала этого года одобрено уже более 1 600 заявок жителей региона, из них 280 — заявки представителей старшего поколения. Ознакомиться с перечнем образовательных программ и направить заявку на участие можно на портале «Работа России».

Для получения консультаций по участию в проекте можно обратиться в департамент труда и занятости населения Тюменской области по телефону: (3452) 42-61-16.

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