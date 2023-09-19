Тюменцы примут участие в турнире по борьбе памяти Калимулина в Омске

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
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Updated Сегодня, 16:36
Мероприятие состоится зале борьбы СШОР «Сибирский нефтяник» по адресу пр. Мира, 1а. В соревнованиях примут участие более 250 юных спортсменов. Сильнейшие спортсмены приедут из Тюменской, Челябинской, Новосибирской области, Алтайского и Красноярского края. Стоит отметить, что спортсмены из Тюмени принимали участие в соревновании и в прошлом году.
Свои поздравления с проведением турнира направил сенатор Александр Александрович Карелин (трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе). Он уверен, что омские зрители смогут увидеть «всю красоту» этого вида спорта.
На церемонии открытия выступят почётные гости и артисты из Национального татаро-башкирского ансамбля «Умырзая» и Студии современной хореографии Dance move. Приветствовать участников соревнований будут внучки Тимержана Мидхатовича.
Федерация спортивной борьбы Омской области выступила организатором турнира. Мероприятие проводится при поддержке ОРО ОГО ВФСО «Динамо», Министерства по делам молодёжи и спорта Омской области и городского департамента по делам молодёжи Омска.
Согласно программе мероприятия, поединки начнутся 21 сентября с 10:00. В них будут участвовать ребята в весовых категориях: 32, 35, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85, 92, 100 и 110 килограмм. В 17:00 пройдёт торжественное открытие турнира. В 17:45 участники соревнований проведут финальные встречи. По их завершении пройдёт церемония награждения победителей и призеров в весовых категориях: 32, 92, 100, 110 кг.
22 сентября с 08:30 состоятся финальные поединки участников в весовых категориях: 35, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 кг. По их завершении пройдёт церемония награждения.
Жители Омска и гости города смогут свободно посетить зал борьбы СШОР «Сибирский нефтяник» и поддержать участников турнира, вход свободный.
Другие подробности состязаний можно узнать на сайте http://турниркалимулина.рф/