Тюменцы примут участие в турнире по борьбе памяти Калимулина в Омске

Мероприятие состоится зале борьбы СШОР «Сибирский нефтяник» по адресу пр. Мира, 1а. В соревнованиях примут участие более 250 юных спортсменов. Сильнейшие спортсмены приедут из Тюменской, Челябинской, Новосибирской области, Алтайского и Красноярского края. Стоит отметить, что спортсмены из Тюмени принимали участие в соревновании и в прошлом году.