Тюменцам грозит гипермутант COVID-19: чем опасен, спасут ли прививки?

Между тем, как напомнила тюменский врач-дерматолог Татьяна Педченко, лучшая защита от коронавирусной инфекции — вакцинация. Однако не стоит забывать и про всем доступные меры: чаще мыть руки, в общественных местах пользоваться масками. Женщинам, по возможности, делать такую прическу, чтобы волосы попадали меньше на лицо. Не прикасаться руками к глазам и лицу, пока не обработаете руки антисептиком.