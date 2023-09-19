Тюменцам грозит гипермутант COVID-19: чем опасен, спасут ли прививки?

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Новый штамм COVID-19 «пирола» (подтип BA.2.86) обнаружили в десяти европейских странах. Западные специалисты назвали его гипермутантом, поскольку у него обнаружено до 30 видов мутаций, которые обходят выработанные организмом антитела. Американский эпидемиолог Денис Нэш считает, что «Пирола» может вызывать более тяжелое течение болезни, чем варианты, которые были ранее.
В тюменском Роспотребнадзоре заявили, что по состоянию на 12 сентября в регионе было зарегистрировано 75 случаев заболевания тюменцев COVID-19, еще неделей ранее таких случаев было 29. В ведомстве отмечают, что нового штамма вируса пока не зафиксировано.
Специалисты предполагают, что «пирола» все же доберется до российских регионов, всплеск заболевания ожидают в начале октября, а пик придется на ноябрь. Как считает научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков, новый штамм коронавируса будет заразней. Больных коронавирусом, в том числе и в Тюменской области, этой осенью будет больше.
«Этот субвариант более заразен и быстрее распространяется — он лучше закрепляется в клетках и более проворен в плане ускользания от иммунной системы», — утверждает врач.
Однако врачи придерживаются мнения, что паниковать не стоит, вирус будет переносится нетяжело. Врач-инфекционист Владимир Неронов в разговоре с РИАМО заявил, что в обществе сформирован «достаточно напряженный иммунитет»: люди уже либо переболели коронавирусом, либо прошли вакцинацию, поэтому нового локдауна удастся избежать.
Врачи полагают, что симптомы штамма будут максимально схожи с признаками гриппа или ОРВИ. Отличительной чертой можно назвать лишь тяжесть дыхания. В остальном, болезнь будет протекать как при сезонном вирусе.
При проявлении первых симптомов вирусологи рекомендуют заболевшим оставаться дома, обратиться к врачу и ограничить контакты.
Оперштаб Минздрава РФ поручил регионам организовать подготовку к сезонному росту заболеваемости респираторными инфекциями. В частности, медицинские службы должны сформировать запас медикаментов, составить маршрутизацию пациентов, а также проработать усиление участковой и инфекционной службы.
«Исходя из эпидситуации в конкретных регионах… вводить масочный режим в лечебных учреждениях. Это обычная противоэпидемической мера, направленная на защиту здоровья медработников и пациентов», — рассказал в телеграм-канале ведомства помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
В Роспотребнадзоре сообщили, что граждан, приезжающих в Тюменскую область из-за границы, будут выборочно тестировать на заболеваемость COVID-2019.
Между тем, как напомнила тюменский врач-дерматолог Татьяна Педченко, лучшая защита от коронавирусной инфекции — вакцинация. Однако не стоит забывать и про всем доступные меры: чаще мыть руки, в общественных местах пользоваться масками. Женщинам, по возможности, делать такую прическу, чтобы волосы попадали меньше на лицо. Не прикасаться руками к глазам и лицу, пока не обработаете руки антисептиком.
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