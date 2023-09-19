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Врачи считают, что новый штамм COVID-19 более заразен.

Тюменцам грозит гипермутант COVID-19: чем опасен, спасут ли прививки?

19 сентября 2023, 01:00
Фото: 1MI
Врачи считают, что новый штамм COVID-19 более заразен.
Роспотребнадзор: Новый штамм коронавируса «Пирола» более опасный, чем «Омикрон», так как заразность от него выше. Специалисты предполагают, что новый штамм доберется до российских регионов в начале октября, а пик придется на ноябрь.

«Пирола» наступает с Запада

Новый штамм COVID-19 «пирола» (подтип BA.2.86) обнаружили в десяти европейских странах. Западные специалисты назвали его гипермутантом, поскольку у него обнаружено до 30 видов мутаций, которые обходят выработанные организмом антитела. Американский эпидемиолог Денис Нэш считает, что «Пирола» может вызывать более тяжелое течение болезни, чем варианты, которые были ранее.

В тюменском Роспотребнадзоре заявили, что по состоянию на 12 сентября в регионе было зарегистрировано 75 случаев заболевания тюменцев COVID-19, еще неделей ранее таких случаев было 29. В ведомстве отмечают, что нового штамма вируса пока не зафиксировано.

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Ждать ли локдаун?

Специалисты предполагают, что «пирола» все же доберется до российских регионов, всплеск заболевания ожидают в начале октября, а пик придется на ноябрь. Как считает научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков, новый штамм коронавируса будет заразней. Больных коронавирусом, в том числе и в Тюменской области, этой осенью будет больше.

«Этот субвариант более заразен и быстрее распространяется — он лучше закрепляется в клетках и более проворен в плане ускользания от иммунной системы», — утверждает врач.

Однако врачи придерживаются мнения, что паниковать не стоит, вирус будет переносится нетяжело. Врач-инфекционист Владимир Неронов в разговоре с РИАМО заявил, что в обществе сформирован «достаточно напряженный иммунитет»: люди уже либо переболели коронавирусом, либо прошли вакцинацию, поэтому нового локдауна удастся избежать.

По прогнозам медиков новый локдаун тюменцам не грозит.По прогнозам медиков новый локдаун тюменцам не грозит.
По прогнозам медиков новый локдаун тюменцам не грозит.
Фото: Алина Харина / 1MI
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Как распознать симптомы

Врачи полагают, что симптомы штамма будут максимально схожи с признаками гриппа или ОРВИ. Отличительной чертой можно назвать лишь тяжесть дыхания. В остальном, болезнь будет протекать как при сезонном вирусе.

  • Высокая температура;
  • Боль в горле;
  • Кашель, чихание;
  • Насморк;
  • Головная боль;
  • Боли в мышцах и в груди, общая слабость.

При проявлении первых симптомов вирусологи рекомендуют заболевшим оставаться дома, обратиться к врачу и ограничить контакты.

Прививка спасет от тяжелого течения болезни.Прививка спасет от тяжелого течения болезни.
Прививка спасет от тяжелого течения болезни.
Фото: 1MI

Профилактика прежде всего

Оперштаб Минздрава РФ поручил регионам организовать подготовку к сезонному росту заболеваемости респираторными инфекциями. В частности, медицинские службы должны сформировать запас медикаментов, составить маршрутизацию пациентов, а также проработать усиление участковой и инфекционной службы.

«Исходя из эпидситуации в конкретных регионах… вводить масочный режим в лечебных учреждениях. Это обычная противоэпидемической мера, направленная на защиту здоровья медработников и пациентов», — рассказал в телеграм-канале ведомства помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

В Роспотребнадзоре сообщили, что граждан, приезжающих в Тюменскую область из-за границы, будут выборочно тестировать на заболеваемость COVID-2019.

Между тем, как напомнила тюменский врач-дерматолог Татьяна Педченко, лучшая защита от коронавирусной инфекции — вакцинация. Однако не стоит забывать и про всем доступные меры: чаще мыть руки, в общественных местах пользоваться масками. Женщинам, по возможности, делать такую прическу, чтобы волосы попадали меньше на лицо. Не прикасаться руками к глазам и лицу, пока не обработаете руки антисептиком.

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