Тюменские рестораны готовятся к повышению цен

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области с начала года потратили более 95 миллиардов рублей на оплату услуг. За год больше всех выросли в цене услуги туризма — на 45,5%, ветуслуги, медицинские и услуги банков — 12,3%, 9,4 и 8,9% соответственно.