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Тюменские рестораны готовятся к повышению цен

Тюменские рестораны готовятся к повышению цен

19 сентября 2023, 03:40
Фото: 1MI
В тюменских кафе, барах и ресторанах вырастут цены на блюда в меню на 10-15%. Подорожание обусловлено ростом стоимости на некоторые продукты.

По информации Тюменьстата, с начала года в регионе подорожали сахар, мясо, яйца, рыба, фрукты и овощи. Рост цен на некоторые продукты достиг более 22%.

«К сожалению, это диктует рынок. Подорожание продуктов сказывается в целом на всех, у всех рестораторов в заведениях примерно одинаковые условия и затратная часть, поэтому невозможно с поднятием стоимости продуктов выдерживать цены на старом уровне. Мы, как правило, делаем это поэтапно, чтобы это не сказывалось на благосостоянии наших гостей. Возможно, придется заменить некоторые блюда в меню и за счет этого минимизировать рост цен в наших ресторанах», — рассказала ресторатор Мария Филипенко.

В заведениях общепита также сообщили, что подорожает не только еда, на и напитки. В частности, алкоголь — рост цен на позиции в карте бара также достигнет 10-15%, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области с начала года потратили более 95 миллиардов рублей на оплату услуг. За год больше всех выросли в цене услуги туризма — на 45,5%, ветуслуги, медицинские и услуги банков — 12,3%, 9,4 и 8,9% соответственно.

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