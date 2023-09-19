Тюменские разработчики ИИ могут получить грант в размере 50 миллионов рублей

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
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Updated Сегодня, 05:05
Конкурс «Внедрение-ИИ» проводится в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Принять в нем участие могут малые компании, занимающиеся созданием сервисов в области искусственного интеллекта. Наличие аккредитации в реестре Минцифры обязательно.
Отбор проводится по пяти направлениям: распознавание и синтез речи, обработка естественного языка, компьютерное зрение, перспективные методы ИИ, интеллектуальные системы поддержки принятия решений.
Максимальный размер гранта составляет 50 миллионов рублей. Эти деньги компания может направить на развитие продукта, закупку комплектующих или продвижение организации.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16 октября на сайте Фонда содействия инновациям.