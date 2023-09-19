Тюменские разработчики ИИ могут получить грант в размере 50 миллионов рублей

Конкурс «Внедрение-ИИ» проводится в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Принять в нем участие могут малые компании, занимающиеся созданием сервисов в области искусственного интеллекта. Наличие аккредитации в реестре Минцифры обязательно.