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Posted Сегодня, 05:03

Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 05:05

Updated Сегодня, 05:05

Отбор ведется по пяти направлениям

Тюменские разработчики ИИ могут получить грант в размере 50 миллионов рублей

19 сентября 2023, 05:03
Фото: 1MI
Отбор ведется по пяти направлениям
Фонд содействия инновациям проводит конкурс среди разработчиков искусственного интеллекта. Заявки на участие принимаются до 16 октября.
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Конкурс

Конкурс «Внедрение-ИИ» проводится в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Принять в нем участие могут малые компании, занимающиеся созданием сервисов в области искусственного интеллекта. Наличие аккредитации в реестре Минцифры обязательно.

Отбор проводится по пяти направлениям: распознавание и синтез речи, обработка естественного языка, компьютерное зрение, перспективные методы ИИ, интеллектуальные системы поддержки принятия решений.

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Максимальный размер гранта составляет 50 миллионов рублей. Эти деньги компания может направить на развитие продукта, закупку комплектующих или продвижение организации.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16 октября на сайте Фонда содействия инновациям.

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#Общество#Технологии#Тюменская область#Конкурс#Конкурсы#Грант#Искусственный интеллект#Любовь Селезнева
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