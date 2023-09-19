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Помимо фигур, была закуплена и другая патриотическая атрибутика

Тюменка создаст фигурки военных для детсада в ХМАО

19 сентября 2023, 08:28
Фото: 1MI
Помимо фигур, была закуплена и другая патриотическая атрибутика
Дошкольное учреждение закупило патриотическую атрибутику на 142 тысячи рублей. В ее числе — фигуры военных, изготовлением которых займется жительница Тюмени.
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Дети

Детский сад «Солнышко» в Пыть-Яхе заказал две фигуры военных. Как пишет «Муксун.FM», на патриотическое воспитание детей учреждение выделило 142 тысячи рублей. Помимо фигур, на эти деньги была куплена и другая атрибутика с российской символикой: стенд с гербом и флагшток с механизмом поднятия флага за 14 тысяч рублей.

Бизиборд с фигурами военных, согласно техническому заданию, должен быть сделан из МДФ или качественной фанеры, а изображения должны быть нанесены краской на водной основе. Поставщиком оказалась индивидуальный предприниматель из Тюмени Булдыгина Алена Анатольевна. Фигуры обойдутся детскому саду в 128 тысяч рублей.

Бизиборд — это развивающая игрушка, которая обычно имеет вид доски. На ней закреплены разные мелкие элементы, играя с которыми ребенок развивает мелкую моторику.

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#Общество#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#Закупки#Детский сад#Патриотизм#Военно-патриотическое воспитание#Развитие#Любовь Селезнева
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