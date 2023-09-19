Тюменка создаст фигурки военных для детсада в ХМАО

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Детский сад «Солнышко» в Пыть-Яхе заказал две фигуры военных. Как пишет «Муксун.FM», на патриотическое воспитание детей учреждение выделило 142 тысячи рублей. Помимо фигур, на эти деньги была куплена и другая атрибутика с российской символикой: стенд с гербом и флагшток с механизмом поднятия флага за 14 тысяч рублей.
Бизиборд с фигурами военных, согласно техническому заданию, должен быть сделан из МДФ или качественной фанеры, а изображения должны быть нанесены краской на водной основе. Поставщиком оказалась индивидуальный предприниматель из Тюмени Булдыгина Алена Анатольевна. Фигуры обойдутся детскому саду в 128 тысяч рублей.
Бизиборд — это развивающая игрушка, которая обычно имеет вид доски. На ней закреплены разные мелкие элементы, играя с которыми ребенок развивает мелкую моторику.