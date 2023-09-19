Тюменка создаст фигурки военных для детсада в ХМАО

Детский сад «Солнышко» в Пыть-Яхе заказал две фигуры военных. Как пишет «Муксун.FM», на патриотическое воспитание детей учреждение выделило 142 тысячи рублей. Помимо фигур, на эти деньги была куплена и другая атрибутика с российской символикой: стенд с гербом и флагшток с механизмом поднятия флага за 14 тысяч рублей.