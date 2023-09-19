Тюменка покорила песней Сергея Лазарева

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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Updated Сегодня, 07:54
Тюменка исполнила песню «Прекрасное далеко» композитора Евгения Крылатова. Из 100 членов жюри артистка своим вокалом подняла 93. Среди них — Сергей Лазарев, Катя Лель, Андрей Солод и многие другие, передает тг-канал «Ялуторовск».
«Я не думал, что я встану. Вы меня просто подняли своим исполнением», — прокомментировал яркое выступление Ирины Сергей Лазарев.
Заметим, что на счету Ирины это уже не первое достижение. Тюменка является лауреатом международных вокальных конкурсов, удостоена памятной медали и грамоты от президента России Владимира Путина за значительный вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи.
Ее ученики являются также лауреатами конкурсов «Утренняя звезда», детское Евровидение, Всемирный чемпионат искусств (США), Дельфийские игры России, Гнесин-джаз и других.
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