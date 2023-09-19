Тюменка покорила песней Сергея Лазарева

Заметим, что на счету Ирины это уже не первое достижение. Тюменка является лауреатом международных вокальных конкурсов, удостоена памятной медали и грамоты от президента России Владимира Путина за значительный вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи.