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Тюменка покорила песней Сергея Лазарева

Тюменка покорила песней Сергея Лазарева

19 сентября 2023, 07:52
Фото: ВК Ирина Бархатова
Заведующая кафедрой музыкального искусства эстрады Тюменского государственного института культуры, певица, автор слов и музыки, основатель и вдохновитель Студии современного вокала Ирина Бархатова покорила своим выступление жюри телешоу «Ну-ка, все вместе».
Сюжет
Конкурс
Видео: ВК Ирина Бархатова

Тюменка исполнила песню «Прекрасное далеко» композитора Евгения Крылатова. Из 100 членов жюри артистка своим вокалом подняла 93. Среди них — Сергей Лазарев, Катя Лель, Андрей Солод и многие другие, передает тг-канал «Ялуторовск».

«Я не думал, что я встану. Вы меня просто подняли своим исполнением», — прокомментировал яркое выступление Ирины Сергей Лазарев.

Заметим, что на счету Ирины это уже не первое достижение. Тюменка является лауреатом международных вокальных конкурсов, удостоена памятной медали и грамоты от президента России Владимира Путина за значительный вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи.

Ее ученики являются также лауреатами конкурсов «Утренняя звезда», детское Евровидение, Всемирный чемпионат искусств (США), Дельфийские игры России, Гнесин-джаз и других.

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Ранее «Наш Город» писал, что в феврале этого года музыкальная группа Tourtass из Уватского района стала победителем музыкального ток-шоу «Конфетка». Песню ребят «Девушка с секретом» в оригинальной аранжировке исполнил Михаил Галустян.

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