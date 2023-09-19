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Тюменец установил на номера своей машины символ террористической организации

Тюменец установил на номера своей машины символ террористической организации

19 сентября 2023, 07:04
Фото: 1MI
Жителя Тюменской области оштрафовали за размещение на государственном регистрационном знаке своего авто флага запрещенной в России террористической организации Легион «Свобода России»*.

Символ террористической организации установил вместо государственного флага России. В суде мужчина свою вину признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в июне этого года хакеры взломали эфир радиостанций и запустили обращение с угрозами в адрес России от имени организации Легион «Свобода России»*. Тогда же атаке хакеров подверглись радиостанции в Краснодарском крае и Курске.

* признана экстремистской и запрещена в РФ.

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