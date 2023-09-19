Тюменец установил на номера своей машины символ террористической организации

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в июне этого года хакеры взломали эфир радиостанций и запустили обращение с угрозами в адрес России от имени организации Легион «Свобода России»*. Тогда же атаке хакеров подверглись радиостанции в Краснодарском крае и Курске.