Тюменец установил на номера своей машины символ террористической организации

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Символ террористической организации установил вместо государственного флага России. В суде мужчина свою вину признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в июне этого года хакеры взломали эфир радиостанций и запустили обращение с угрозами в адрес России от имени организации Легион «Свобода России»*. Тогда же атаке хакеров подверглись радиостанции в Краснодарском крае и Курске.
* признана экстремистской и запрещена в РФ.